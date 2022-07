Casos de viruela del mono en Nueva York se duplican en una semana

El número de casos probables de viruela del mono en la ciudad de Nueva York se ha duplicado en una semana, según dieron a conocer las autoridades de salud.

Hasta el martes 6 de julio, 119 personas en la ciudad dieron positivo por ortopoxvirus y es probable que todas tengan viruela del mono, según el Departamento de Salud de la ciudad. Eso es más que los 55 casos de la semana anterior.

“La mayoría de estas personas han tenido una enfermedad leve, no han sido hospitalizadas y se han recuperado por sí mismas”, dijo el Departamento de Salud en su sitio web. “Incluso con una enfermedad leve, el sarpullido y las llagas de la viruela del mono pueden causar picazón y dolor”, apuntan.

El brote actual es entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres , agregó el Departamento de Salud en otra de sus páginas en línea, pero cualquiera puede contraer y propagar la viruela del mono.

Nueva York comienza vacunación contra la viruela del mono, pero la demanda sin cita supera la capacidad https://t.co/qgkW38CPDr — El Diario Nueva York (@eldiariony) June 25, 2022

Vacunación contra la viruela del mono

Los hospitales públicos de la ciudad y la Clínica de Salud Sexual de Chelsea han estado administrando la vacuna contra la viruela del mono a las personas que tuvieron contacto con alguien que tiene la enfermedad o tiene un alto riesgo de contraer la enfermedad.

Pero la demanda de la vacuna ha sido alta, lo que llevó a la ciudad de Nueva York a solicitar más inyecciones. El gobierno federal ha aprobado la ciudad para una nueva asignación de 6,000 dosis, que es suficiente para vacunar a 3,000 personas.

La vacunación implica recibir dos dosis de la vacuna Jynneos , misma que la FDA aprobó para prevenir “la viruela y la viruela del mono en adultos de 18 años y mayores que se determine que tienen un alto riesgo”, afirma la agencia. Las dosis se administran con cuatro semanas de diferencia.

“Esperamos recibir más dosis de la vacuna contra la viruela del mono en los próximos días y pronto haremos citas disponibles”, tuiteó el Departamento de Salud de la ciudad el martes. Learn more about monkeypox symptoms: https://t.co/Zw40KuWhd7

➡️Rashes, bumps, or blisters on or around genitals or hands, feet, chest, or face

➡️Flu-like symptoms: fever, headache, muscle aches, chills & fatigue. Symptoms may occur before or after the rash appears, or not at all pic.twitter.com/hvebGmDfgl— NYSDOH (@HealthNYGov) July 4, 2022

También lee:

· Nueva York comienza vacunación contra la viruela del mono, pero la demanda sin cita supera la capacidad

· Viruela del mono se pudo haber propagado por contactos sexuales en dos fiestas en Europa, según experto

· Alerta en Londres por aumento de casos de viruela del mono; reportan al menos 20 infectados