Madre de niño que murió por accidente con fuegos artificiales dice que sostuvo el cráneo roto de su hijo en sus manos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer de Indiana narró cómo los fuegos artificiales le costaron la vida a su hijo de 11 años, a quien ella le sostuvo el cráneo roto entre sus manos luego del accidente.



El fatal hecho ocurrió la noche del domingo, previo al festejo del 4 de julio.



La policía detalló que el menor de nombre Camrynn Ray McMichael estaba jugando con fuegos artificiales afuera de una casa en Mt. Vernon cuando ocurrió la tragedia.



Una llamada sobre un niño “gravemente herido” por un accidente con fuegos artificiales movilizó a las autoridades y paramédicos, y pese a los esfuerzos, el pequeño falleció cuando era llevado a un hospital local.



Kyrra Lynn, madre de la víctima narró a través de Facebook la pesadilla que vivió tras el accidente de su hijo.



“Anoche sostuve el cráneo y el cerebro rotos de mi hijo en mis manos”, escribió en la red social.



“Esa es la realidad. ¡Ni siquiera compré esas malditas cosas! Nunca volveré a ver a mi hijo sobre un maldito fuego artificial. Nunca pienses que no le puede pasar al tuyo. En serio.”, sentencia.



La mujer cambió su foto de perfil en Facebook poniendo una de su hijo, junto a la leyenda: “¡Mi hermoso bebé!”



Además, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras informar sobre la pérdida de su hijo.



“Quiero que entiendan que no sé qué decir o qué necesito”, escribió. “Todos amábamos a Cam. También quiero que todos entiendan que tengo que levantarme, tengo que hacer mi propia cena, tengo que mudarme, Cam no querría y esperaría menos. “No estoy bien, pero lo estaré, porque tengo que estarlo”., añadió.



Las autoridades continúan investigando los detalles alrededor de la muerte del menor.



De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, cada año, alrededor del 4 de julio aumenta la cantidad de lesiones relacionadas con fuegos artificiales.



De las nueve muertes causadas por estos artefactos en 2021, seis se debieron al mal uso de los fuegos artificiales y otra a un mal funcionamiento del lanzamiento de morteros. No se tienen datos de los otros dos casos.



Te puede interesar:

* Estafadora hispana que fingió tener cáncer para no ir a prisión, ahora sí necesita atención médica

* VIDEO: Mujer destroza puesto de tacos de hispana en Los Ángeles

* Dueño de funeraria que vendió cabezas, piernas y hasta espinas dorsales se declara culpable de fraude en Colorado

* Exentrenador del autor del tiroteo en Highland Park dice que los hermanos Crimo fueron desatendidos de niños