Pringles intenta cambiar el nombre de una araña porque se parece a su logotipo

Pringles está intentando cambiar el nombre de una araña Kidney Garden Spider que se parece mucho al Señor Pringles “Sr. P”, la figura ampliamente reconocible que ha sido el rostro de la marca de papas fritas durante más de 30 años y que recién se sometió a un cambio de imagen.

La araña de patas verdes tiene un cuerpo blanco redondo con marcas en color negro en la espalda que logran la semejanza con el Sr. P, dibujando ojos pequeños arriba de un grueso y gran bigote.

Meet the Pringles Spider. A real spider with the Pringles face on its back.

Help us get the Pringles Spider officially recognized, and adopt one today at https://t.co/P3V9nCPkj0 #PringlesSpider pic.twitter.com/WfGnLiB5FS

— Pringles (@Pringles) June 23, 2022