Destilería convierte en whisky a cangrejos verdes invasores de New Hampshire

Tamworth Distilling y un equipo de la Universidad de New Hampshire crearon un whisky usando cangrejos invasivos que están destruyendo el ecosistema y la pesca de mariscos de Nueva Inglaterra.

Crab Trapper es el whisky de edición limitada se anuncia como “hecho con una base de bourbon empapada con una mezcla personalizada de cangrejo, maíz y especias”.

La destilería señala que el cangrejo está presente ligeramente en la nariz, acompañado de cilantro y laurel para suavizar las notas altas. “El licor termina con notas más intensas de clavo, canela y pimienta de Jamaica, dejando una especia ligera y agradable en el paladar”.

How do you control an invasive species? Tamworth Distilling teamed up with @UofNH and @NHSeaGrant to make a sustainable spirit that's shockingly good. A local trapper harvested thousands of invasive green crabs for this whiskey, which were cleaned and cooked down to a crab stock. pic.twitter.com/xEDCKdlYDW

— Art in the Age (@artintheage) June 24, 2022