Vecindarios con más perros en Estados Unidos experimentan menos delincuencia, según nuevo estudio

Un nuevo estudio realizado en Estados Unidos encontró que los vecindarios con más perros tienen niveles más altos de confianza y tasas más bajas de delitos como homicidios, robos y agresiones con agravantes.

Los autores de este estudio, publicado en la revista Social Forces, concluyen que esos vecindarios tienen más “ojos en la calle” ya que la gente necesita sacar a pasear a sus perros, y este mayor escrutinio puede funcionar para desalentar el crimen.

“Las personas que pasean a sus perros esencialmente están patrullando sus vecindarios”, dice Nicolo Pinchak, autor principal del estudio y estudiante de doctorado en sociología en la Universidad Estatal de Ohio.

“Ven cuando las cosas no están bien y cuando hay extraños sospechosos en el área. Puede ser un disuasivo del crimen”, dijo uno de los autores del estudio llamado “Paws on the Street: Neighborhood-Level Concentration of Households with Dogs and Urban Crime”.

Pasear perros y la confianza de la comunidad fueron muy efectivos para limitar la incidencia de tales delitos. (Foto: Robertoaiuto/Pixabay)

Es seguro decir que todos podemos entender intuitivamente que las comunidades unidas, cuyos individuos pueden depositar un alto nivel de confianza en sus pares y trabajar juntos para brindar vigilancia en el vecindario, son objetivos menos atractivos para el crimen.

Investigaciones anteriores también han demostrado que confiar en los vecinos juega un papel importante en la disuasión del crimen, ya que brinda apoyo mutuo cuando es necesario y un sentido de “eficacia colectiva” que beneficia a la comunidad.

Pero a pesar de esto, no se tenía ninguna medida confiable de cómo los residentes pueden vigilar sus vecindarios. El equipo se dispuso a cuantificar esto, identificando el hecho de pasear perros como un posible indicador de dicho comportamiento.

Para el estudio, los investigadores observaron las estadísticas de delincuencia registradas de 2014 a 2016 en 595 grupos de bloques censales en el área de Columbus. Cada uno de esos bloques es aproximadamente equivalente a un vecindario.

Los datos sobre pasear perros se obtuvieron de una empresa de marketing, cuyas encuestas preguntaron a los residentes del área si tenían un perro en su hogar.

Finalmente, los datos sobre los niveles generales de confianza que las personas depositan en sus vecindarios se obtuvieron del estudio Salud y desarrollo de los adolescentes en contexto.

Como parte de este estudio, que está a cargo de uno de los coautores de este artículo, se pidió a los residentes que calificaran qué tan de acuerdo estaban con la afirmación de que “se puede confiar en las personas en las calles” en sus vecindarios.

Los hallazgos confirmaron que los vecindarios con altos niveles de confianza tenían niveles más bajos de homicidio, robo y asalto agravado en comparación con las áreas que reportaron bajos niveles de confianza.

Pero incluso entre estas áreas de alta confianza, aquellas que tenían una gran cantidad de perros mostraron una mayor caída en el crimen en comparación con aquellas que albergaban menos perros.

El primero vio un tercio menos de robos y sólo la mitad de los homicidios de aquellos con menos perros, explica el equipo. Y, en su mayoría, se trata de pasear perros.

Los delitos como homicidios y robos se conocen como ‘delitos callejeros’ porque tienden a ocurrir más en espacios públicos como calles o aceras.

Pasear perros y la confianza de la comunidad fueron muy efectivos para limitar la incidencia de tales delitos, como mostró la investigación.

Pero la cantidad de perros en una comunidad también ayudó a reducir la incidencia de delitos contra la propiedad, como robos, sin importar los niveles de confianza de la comunidad.

