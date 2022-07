Francisca de ‘Despierta América’ le dedicó tierno mensaje a su hijo Gennaro, quien cumple un año

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gennaro Zampogna-Méndez cumple este 7 de julio un año y su famosa, mami, Francisca, a quien vemos todas las mañanas en ‘Despierta América’, no solo se tomó el día libre de su trabajo, sino que le dedicó un tierno mensaje a través de las redes sociales.

Acompañado de un set de fotos profesionales que Fran y Francesco Zampogna le tomaron para dejar plasmado este feliz día, la querida dominicana le escribió lo siguiente a Gennarino:

“Feliz primer añito mi amor… Dios es tu guía siempre. Has traído a nuestras vidas mucha felicidad Gennaro, nuestra casa se iluminó el triple con tu llegada. Verte crecer día a día es presenciar un milagro. Que esa nobleza, inteligencia, alegría, determinación y tu carácter fuerte te lleven muy lejos en esta vida. Te amo mucho hijo. Las palabras no le hacen justicia al sentimiento. Feliz feliz cumpleaños… Cómo comprenderán estoy muy emocionada y no pude decidirme por una sola foto. Déjenle mucho amor por aquí a mi muchachito”.

Más allá de este mensaje lleno de amor, Gennaro también estuvo practicando para celebrar este primer añito, por lo menos para saber decir la edad que desde hoy tiene. Y la propia Francisca compartió ese tierno video en donde el pequeñito muestra que aprobó la lección de su mami.

Francisca siempre ha repetido que su sueño más grande era convertirse en mami, y aunque la noticia de que Gennaro venía en camino estuvo llena de pruebas, pues el mundo estaba casi en el comienzo de la pandemia, ella estaba participando de ‘Tu Cara Me Suena’, y recibió la noticia del embarazo casi al mismo tiempo de la que tenía COVID, todo ha sido felicidad.

Gennaro llegó sano y fuerte al mundo y hasta lo vimos participar hace unos meses de la boda religiosa de sus papis, entrando en su propio automóvil de lujo, claro de juguete. ¡Feliz cumpleaños Gennarino! View this post on Instagram A post shared by Gennaro Zampogna (@gennarozampogna)

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Francisca sorprendió en ‘Despierta América’ debutando como traductora de inglés y español simultánea

•Francisca de Despierta América hace una confesión sobre sus sentimientos después de su boda

•Francisca: “Caminar hacia el hombre que yo amo, de la mano de mi madre, fue un sueño hecho realidad”