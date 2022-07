La imagen que le dolerá al Chelsea: Andreas Christensen besó el escudo del Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este jueves el FC Barcelona llevó a cabo la presentación de su segundo refuerzo de la venidera temporada 2022-2023 del fútbol del viejo continente. El central danés Andreas Christensen mostró su ilusión durante todo momento y tuvo un gesto que le dolerá a todo el Chelsea FC; debido a que besó el escudo de los catalanes en su primer día con su nuevo club.

Christensen no escondió su alegría de formar parte de un club tan histórico como el FC Barcelona que, desde el primer momento mostró su disposición de cumplir con todas sus exigencias. Asimismo, el ex jugador del Chelsea FC, también reiteró que desde pequeño tenía un sueño y ese era formar parte de los catalanes.

“Estoy orgulloso. Es un sueño hecho realidad. Desde pequeño está escrito que así quería que fuese. Gracias por hacer realidad mi sueño y espero dar lo máximo. Tengo muchas ganas de ver a los aficionados del Barcelona en el estadio”, comentó el danés en su presentación.

“Me siento muy orgulloso. Como acaba de decir el presidente, desde que tenía ocho años puse mis sueños en un papel y escribí jugar en el Barcelona. Por eso me siento orgulloso y con ganas de empezar a jugar”, añadió Christensen.

Es importante resaltar que, Christensen firmó con el FC Barcelona por cuatro temporadas después de terminar su contrato con el Chelsea FC. Además, el central de 26 años tendrá una clausula de 500 millones de dólares.

“Siempre intento hacer mi trabajo a diario. Han sido unas semanas difíciles, no terminaron como me esperaba, pero me siento muy orgulloso de haber sido parte del Chelsea”, continuó el central danés.

“Las conversación con Xavi fue privada pero me dijeron que les gusta mi estilo y mi personalidad. No soy una persona muy extrovertida, soy tranquilo y reservado y eso me ha traído aquí. Cuando empecé a mirar fútbol, los jugadores que había en el Barcelona en esa época me gustaban. La manera de jugar aquí es la forma como quiero hacerlo yo también”, finalizó Andreas Christensen.

De esta manera, el danés buscará ganarse la titularidad en un zaga central del FC Barcelona que carece de liderazgo y de experiencia; debido a que solamente se encuentran Gerard Piqué, Ronald Araujo, el español Eric García; sin olvidar que Clemente Lenglet y Samuel Umtiti están en la rampla de salida.

Lee También:

Solo falta la firma: Andreas Christensen será nuevo jugador del FC Barcelona

Con cláusulas por más de $500 millones de dólares: Barcelona anuncia a sus primeros fichajes de la temporada

El FC Barcelona presentará a un par de refuerzos la próxima semana