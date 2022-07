“Nos rociaron con consomé de pollo”, el trágico relato de una sobreviviente del tráiler hallado en Texas con más de 50 fallecidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Han pasado ya varias semanas desde que las autoridades de San Antonio, Texas, hallaron un tráiler con más de 50 inmigrantes muertos y las historias de terror que vivieron algunos sobrevivientes siguen saliendo a la luz.



Cómo por ejemplo la de la guatemalteca Yenifer Cardona Tomas quien tenía como objetivo llegar a Carolina del Norte, pero sus sueños se esfumaron cuando decidió subirse al camión que la transportaría hasta su destino.



En entrevista con la agencia AP la guatemalteca contó que convenció a una amiga de viajar cerca de la puerta del tráiler y fue gracias a eso que logró sobrevivir a la tragedia que enlutó a la comunidad hispana.



“Yo le dije a una amiga que no nos metiéramos hasta el fondo y nos quedamos al principio, en el mismo lugar, sin movernos”, contó Cardona quien recordó que poco a poco iba recostándose en alguien y no supo más porque perdió el conocimiento; despertó en un hospital.



La joven también contó que cuando los coyotes subieron a los inmigrantes al tráiler los rociaron de “caldo de pollo”; especie que no solo les picaba la garganta, sino el cuerpo, pero que era necesario para que los perros no detectaran la presencia de humanos.



Ella cree que al interior de la caja del transporte pesado viajaban 70 inmigrantes que poco a poco se quedaron sin aire; la guatemalteca relató que sus compañeros de viaje pedían agua a gritos y en su intento de sobrevivir se empezaron a acercar hasta la puerta, lugar donde ella permaneció desde que abordó.



“La gente estaba gritando, algunos lloraban, sobre todo, las mujeres pedían que se detuviera y abrieran las puertas porque el camión estaba caliente y no podían respirar“, recordó.



Cardona, quien permaneció ocho días hospitalizada por una fuerte deshidratación, contó que cuando los inmigrantes pidieron a gritos que se parara el viaje, el chofer les respondió que estaban muy cerca de llegar a su destino.



La inmigrante guatemalteca no recuerda más, pues su deshidratación la llevó a perder el conocimiento…



