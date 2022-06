Detienen a tres personas por la muerte de 50 migrantes al interior de un tráiler en Texas

Al menos 50 migrantes fueron hallados sin vida al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, en un presunto caso de contrabando de personas, así lo dieron a conocer las autoridades estadounidenses.



Según información oficial, 16 personas, 12 adultos y cuatro niños, fueron trasladados de emergencia a diferentes hospitales de la ciudad después de que las autoridades hicieron un llamado sobre un “evento de víctimas en masa”.



De acuerdo con el jefe de policía de San Antonio, Bill McManus, un trabajador que estaba cerca del lugar donde fue hallado el tráiler escuchó el grito de “ayuda” que salía del interior del vehículo pesado alrededor de las 17:50 horas; el testigo aseguró a la policía que las puertas del tráiler estaban semiabiertas y había varias personas sin vida en su interior.

Encuentran 42 cadáveres, posiblemente de migrantes, en un furgón abandonado en San Antonio, Texas.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/aoCJXfqa33— Víctor Bolaños (@vichoguate) June 28, 2022

Bill McManus también indicó que tres personas fueron detenidas en torno al caso.



Durante la conferencia que ofreció esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que las autoridades de Estados Unidos han logrado identificar a 31 víctimas: 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Las otras 19 víctimas siguen sin ser identificadas. Actualizo información de Texas proporcionada por autoridades de EU. 50 fallecidos. 22 mexicanos. 7 guatemaltecos. 2 hondureños. Los demás por ser identificados aún. Estamos de luto. Tragedia enorme. México se incorpora a indagatorias en EU, coordinados con DHS.— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

En tanto, el gobernador republicano Greg Abbott culpó a Joe Biden por la muerte de los inmigrantes a través de un comunicado que difundió vía Twitter.



“Estas muertes son por culpa de Biden. Son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”, escribió.



A lo largo de un año, Greg Abbott ha invertido miles de dólares en fondos estatales para aumentar la presencia policial estatal de Texas y de solados de la Guardia Nacional en la frontera, sin embargo, no ha podido detener el flujo de inmigrantes que cruzan desde México para buscar una vida mejor. At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas.



These deaths are on Biden.



They are a result of his deadly open border policies.



They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2022

Las autoridades no indicaron en su momento cómo habían muerto las personas, pero sugirieron que el calor extremo había sido la causa.



