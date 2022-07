Adamari López enciende las redes sociales y sus seguidores aseguran que sigue despechada por Toni Costa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A mediados del año pasado Adamari López y Toni Costa dieron a conocer que la relación que habían mantenido por más de 10 años llegó a su fin. Fruto de este romance que tuvo una duración de más de una década, nació la pequeña Alaïa Costa López, quien actualmente tiene siete años.

Pese a que ha transcurrido más de un año no dejan de seguir relacionándolos, más cuando el bailarín español tiene una relación con Evelyn Beltrán desde hace varios meses. Sin embargo, la conductora de televisión ha hecho unas recientes publicaciones en su cuenta personal de Instagram, y diversos seguidores se han atrevido a decir que ella aún no lo habría superado, otros dicen que sigue despechada.

Uno de los más recientes Reels que compartió en la red social de la camarita tiene de fondo la siguiente letra: “Baby, yo no sufro. Mientras un avión despega, otro va pidiendo pista. Ubícate”.

“Esta mujer tiene que ubicarse ella misma, está descontrolada, no está feliz”, “Y dónde está el que viene pidiendo pista?“, “Está muy ridícula y esos videos solo muestran que está picada“, “Esos jueguitos no van contigo”, “Últimamente los que he visto es de una mujer despechada, que dices y no dices nada”, fueron algunas de las expresiones que manifestaron sus seguidores.

Los internautas no han parado de dar su opinión sobre los padres de Alaïa, y es que el también instructor de zumba en gran parte de su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’ ha nombrado mucho a su ex, pues ha explicado desde el motivo por el cual Adamari no tiene estrías, hasta la posible razón por la cual la relación habría llegado a su fin.

Muchos de sus otros compañeros han arremetido en contra de Toni debido a que nombra a López demasiado. Varios le han pedido que la deje de nombrar, pues quien se encuentra dentro del reality show es él, mientras que en una ocasión Daniella Navarro le dijo que su fama se la debía era a ella.

