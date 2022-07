Biden pierde terreno: el 64% de los votantes demócratas quiere a otro candidato en 2024

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La mayoría de los demócratas dice que preferiría a otro candidato para la elección en 2024 que no sea el presidente Joe Biden, lo que marca un nuevo dato del retroceso entre votantes del mandatario.

El 64 por ciento de los demócratas encuestados no quiere a Biden en 2024, quien tiene un respaldo de apenas el 26%, según el sondeo de The New York Times/Siena College.

Aunque la Casa Blanca ha insistido en que Biden se postulará a la reelección en 2024, cuando tenga casi 82 años, hay voces entre líderes demócratas que están lanzando alertas, sobre todo por la situación económica en el país con la inflación, así como problemas en inmigración, los dos asuntos clave durante las campañas.

Si la elección fuera en este momento, según el sondeo, el 44 por ciento de los encuestados votaría por el presidente Biden, mientras 41 por ciento dijo que apoyaría al expresidente Donald Trump.

El Times sigue la tendencia de otras encuestas que han revelado que la mayoría de los estadounidenses considera que el país va “en la dirección incorrecta”. En este caso el 76 por ciento se mantuvo en esa postura.

“Para Biden, esa sombría perspectiva nacional ha llevado el índice de aprobación de su trabajo a un punto peligrosamente bajo“, destaca el reporte. “La oposición republicana es abrumadora, pero más de dos tercios de los independientes ahora también desaprueban el desempeño del presidente, y casi la mitad lo desaprueba rotundamente”.

Aunque entre demócratas, el índice de aprobación de Biden es del 70 por ciento, esa cifra es consideraba baja para un presidente, sobre todo cuando hay elecciones intermedias en noviembre de este año y el Partido Demócrata podría perder terreno en el Congreso.

Sobre los temas que más preocupan a los estadounidenses, el 20 por ciento dijo que es la economía y aunque otras personas mencionan asuntos específicos, dos de ellos están relacionados con la situación económica, pues el 15 por ciento dijo que la inflación y el costo de vida le preocupa.

El 10 por ciento dijo que las políticas de armas también es preocupante, en medio de tiroteos en el país, como el de Uvalde, Texas; Buffalo, Nueva York, y Highland Park, Illinois.

El 5 por ciento dijo que el derecho al aborto es un tema preocupante, esto luego de la decisión de la Corte Suprema de echar atrás el marco legal que permite la interrupción legal del embarazo con el caso Roe V. Wade.

Esta tendencia negativa sobre el trabajo de Biden se ha mantenido desde mayo del 2021, pero se intensificó hacia julio, luego de la polémica salida de EE.UU. de Afganistán.

En febrero de este año, el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania suponía un mayor respaldo al presidente Biden, pero las consecuencias económicas por ese conflicto bélico han tenido un gran impacto en la economía global, incluyendo EE.UU., que alcanzó su mayor inflación desde los años 80 del siglo pasado.

A finales de junio de este año, el 85% de los adultos estadounidenses consideró que Estados Unidos va en la dirección incorrecta, además de que 8 de cada 10 demócratas tenía esa postura, según un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El 79% de los encuestados describió la economía como “mala”.

La encuesta de Economist-YouGov de mediados de junio mostró que el 77% de los estadounidenses ven al país en la dirección incorrecta y entre los hispanos, la cifra se mantuvo en 64%.

En ese mismo sondeo, el 58% considera que el país ya se encuentra en recesión. Entre los hispanos la cifra se establece en 54%.