Ivy Queen presume su cambio de look y sensual figura en un ajustado vestido de transparencias

La cantante boricua Ivy Queen presumió en su cuenta de Instagram de su nuevo look. La intérprete de ‘La vida es así’ ahora tiene el cabello púrpura y lo mostró al lucir un muy sensual atuendo de transparencias brillantes que permiten ver su tanguita.

Este atuendo lo complementó con unas brillantes sandalias que tienen un armazón hasta más arriba de las rodillas. “Amé mi cabello morado lleno de destellos”, escribió la artista boricua para acompañar la galería de imágenes que sobrepasaron los 44,000 me gustas en su cuenta de Instagram.

Hace algunas semanas Ivy Queen preocupó a sus fanáticos tras publicar un video que revela que su salud ha sido afectada. Ella narró el siguiente mensaje mientras las imágenes iban pasando una tras otras:

“Yo en esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la vida. Gracias a todos por procurar por mí”, expresó la diva del reggaetón.

Sus fanáticos elevaron oraciones por ella y se lo dejaban saber a través de los comentarios. Hasta el momento se desconoce cuál fue el padecimiento que afectó a su salud.

“Siempre serás nuestra reina la mejor de todas por siempre!!!!! y sea lo que sea lo que estás pasando hay mucha gente que te ama y apoya”.

“Sanidad y salud en el nombre de Jesús”.

“Mi reina que Dios te de pronta recuperación quienes te queremos y seguimos te mandamos todas las buenas energías y oraremos por ti”.

“Mis mejores deseos, Dios está contigo, bella, te vas mejorar de esta saldrás un saludo y un abrazo enorme”.

