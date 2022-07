Niño hispano de 10 años acusado de amenazar con un tiroteo en una escuela de Florida se declara no culpable

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Daniel Márquez, de 10 años, se declaró no culpable ante un tribunal de menores de Lee de amenazar con un tiroteo en una escuela de Florida.



El menor de edad, quien se volvió tendencia en las redes sociales por salir de una estación de policía esposado el pasado mes de mayo, días después de la masacre que se cometió en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, se encontraba con su padre cuando se declaró no culpable.



Días atrás el Daily Mail señaló que el menor nunca imaginó que las imágenes que le mandó a uno de sus amigos donde se puede ver dinero (que no era de él, sino que sacó de la web) y cuatro rifles con los textos “Yo estafé a un amigo”. “Yo compré esto” y “Prepárense para el día del agua” (refiriéndose a un evento de fin de año escolar en el que los estudiantes participan en diferentes actividades acuáticas) le trajera serios problemas.



En tanto, el abogado del estudiante de la Escuela Primaria Patriot, en Cape Coral, insiste en que los mensajes de texto, así como las imágenes que envió a su amigo, tenían un “humor infantil” que fueron sacados de contexto.



“Hizo una referencia desafortunada a los rifles de asalto, pero solo en forma de broma, no relacionada con ningún tipo de ataque a una escuela”, dijo el abogado del menor.



El padre del menor de edad, Dereck Márquez, así como los abogados de éste criticaron al alguacil del condado de Lee, Lee Marceno, por haber publicado las imágenes de la redada y afirmaron que los mensajes se malinterpretaron y aseguraron que “el día de agua” no estaba conectada con los mensajes anteriores.



“Daniel Márquez es un niño inocente de 10 años que ha sido acusado falsamente y difamado públicamente por el alguacil del condado de Lee”, dijo, según el Tampa Bay Times.



En tanto, la defensora de Márque, Letitia Kim de la Fundación contra la intolerancia y el Racismo, reiteró esa posición en la comparecencia del lunes.

