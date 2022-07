Sí hubo acción entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni en la suite de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nadie veía venir que entre Salvador Zerboni y Daniella Navarro pudiera surgir algo más que amistad, pero su estancia en la suite del líder de ‘La Casa de los Famosos’ se prestó para que ambos se vieran con otros ojos.

Ya habían circulado en redes sociales los primeros videos que los mostraban intercambiando caricias el uno con el otro mientras dormían abrazados en su habitación. Incluso, en la fiesta del pasado viernes ya se habían lanzado miraditas y uno que otro piropo, pero ahora se dio a conocer una grabación que comprueba que sí hubo más acción.

Daniella y Salvador terminaron teniendo un momento muy intenso sobre la mesa de billar, y aunque este acercamiento peligroso no llegó a nada más que unos besos en el cuello, fue suficiente para que los seguidores del reality corrieran a hablar sobre lo ocurrido en Instagram.

“Estos dos no son fáciles. Candela pura. Veremos qué pasa hoy su última noche en la suite”, “Ahí no hay química , lo que hay es lujuria”, “Se nota la tensión”, “Me encanta Salvador muy respetuoso pero la tentación está allí y él trata de no caer”, “Ella soltera, él soltero, no tienen que rendirle cuenta a nadie”, comentaron algunos, mientras que otros no olvidaron que Daniella ya había comenzado algo Eduardo Rodríguez.

“Todos queremos ver la cara de Eduardo”, “Hasta donde yo recuerdo Eduardo le pido ser su novia y ella le dijo que SI”, “Ay, y Eduardo tanto que la ha defendido”, “Como se le fue Lalo ahora va por Zerboni”, “Sin duda alguna Daniella tiene los mismos gustos que Ivonne. Eduardo y Zerboni son ex de Ivonne”, expresaron. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Hace tan sólo unas semanas, la relación de Zerboni y Daniella se creía fracturada después de que la actriz venezolana decidió desenmascararlo frente a toda la casa, pues ya no aguantaba que Salvador quisiera quedar bien con todos cuando en realidad hablaba mal de ciertas personas. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

