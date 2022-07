Captan acercamientos cariñosos entre Salvador Zerboni y Daniella Navarro en la suite de ‘LCDLF2’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La únicas parejas que lograron consolidarse dentro de ‘La Casa de los Famosos’ son las conformadas por Julia Gama y Rafael Nieves, y la de Niurka Marcos y Juan Vidal. La relación de Daniella Navarro y Eduardo Rodríguez apenas comenzaba a darse, sin embargo, poco después Eduardo se convirtió en el cuarto expulsado y esta ya no pudo florecer.

Aunque todo indica que para Daniella no se trataba de nada serio y puede ser que ahora esté pensando en darse una oportunidad, o al menos ver qué ocurre, con Salvador Zerboni, esto después de los acercamientos cariñosos que tuvieron en la suite del líder y que las cámaras del 24/7 pudieron captar.

“La convivencia tiene mucho que ver”, “Zerboni está cómo quiere y Daniela también así que qué bonita pareja”, “Poco a poco se enciende el fuego. Bonita pareja, que se besen”, “El bichito les has picado a ambos, hay tensión ahí, ha crecido algo más que una amistad es muy normal por la cercanía”, “Ese arroz ya se cosió, están disimulando por las cámaras y cosas así, pero algo puede pasar entre ellos, y la verdad se ven bien juntos”, comenzaron a especular los fans en las redes sociales.

Por si fuera poco, también se les pudo ver coquetos, un tanto atentos uno con el otro y echándose miradas y piropos en la fiesta que tuvieron este viernes, 8 de julio.

“Quien no se encariña estando tantas semanas juntos”, “Daniela le está coqueteando a Zerboni”, “La verdad que harían una linda pareja”, “Qué bellos”, “Esta parejita emociona, aquí si hay química más que con Lalo”, “Me muero de amor, me encantaría esa pareja”, comentan en Instagram los seguidores del reality de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Una tensión que únicamente los llevó a dormir abrazados.

“No sé si Daniela, pero a Zerboni de que le gusta le gusta ella”, “Además un abrazo es algo rico lindo nada malo”, “Él quizás está empezando a sentir algo”, “Estoy así 😱😨😍”, “Esto me gusta, pero sinceramente no creo que pase mas nada entre ellos”, opinaron los internautas. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Sigue leyendo: Salvador Zerboni expone a Nacho Casano: lo llama ‘dictador’ y divide opiniones

– Salvador Zerboni queda líder y lleva a Daniella Navarro a la suite

– “Team Ivonne” dice el público de Telemundo en Instagram: los fans de La Casa de los Famosos están molestos con Lewis y Nacho

– Revelan que entre Laura Bozzo y Toni Costa está el indiscutible triunfador de ‘La Casa de los Famosos 2′

– Rafael Nieves es el octavo expulsado de ‘La Casa de los Famosos’