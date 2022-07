American Airlines cambia sin autorización vuelos de regreso a familia estadounidense en isla del Caribe y le querían cobrar $30,000 adicionales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una familia estadounidense alega que American Airlines intentó cobrarle $30,000 dólares para cambiar su itinerario de vuelo en la isla de San Vicente luego de que la aerolínea cambiara sin su consentimiento los viajes de regreso desde otro país.

Sam Taussig indicó en entrevista con ABC News que decidió presentar una querella ante el Departamento de Transporte contra la compañía aérea después de que American Airlines los forzara a costear un vuelo privado desde Barbados para poder regresar a EE.UU.

Según el relato del cliente, la aerolínea cambió varias veces los vuelos en un periodo de varios meses tras la compra de los tiquetes en enero para las vacaciones de verano.

Sin embargo, no fue hasta el 4 de julio que Taussig verificó el estatus de los mismos y se percató que no solo los habían ubicados en asientos distintos, sino que el vuelo de vuelta despegaría de Santa Lucía y no de San Vicente.

“Yo llamé a American Airlines pensando que esto debía ser una especie de error administrativo y pasé casi tres horas con el equipo de servicio al cliente de American Airlines para enterarme que tanto yo como otros siete de los nueve parientes fueron reubicados en otro vuelo que salía de un país distinto en un aeropuerto distinto por una situación de sobreventa”, indicó Taussig a la cadena.

Taussig añadió que solo recibió un correo de la aerolínea con información del cambio en el vuelo, pero explicó que la notificación estaba en letras pequeñas.

“American Airlines no se disculpó en absoluto. Ellos me culparon a mí, el cliente, por no responder a esto antes”, alegó Taussig. “American Airlines me ofreció una serie de diferentes y absolutamente locas soluciones, pienso yo, cuando ellos dijeron que tenían que dividir a parte de nuestra familia y ubicar a la mayoría en otro vuelo una semana después, si no más tiempo. Y para hacer eso, nosotros vamos a cobrarte tarifas de cambio, tarifas de remisión, otros tipos de tarifas, que no estaban claras para mí, las que totalizaban aproximadamente $30,000 para traernos de vuelta. Y nosotros habríamos estado estancados en la isla por una semana sin ninguna compensación para hoteles o cupones de comida o nada de eso”, cuestionó el pasajero.

Posteriormente, la aerolínea identificó un vuelo al día siguiente del que estaba estipulado desde Barbados, pero con el requisito de que tenían que pagar miles de dólares en tarifas.

Finalmente, la familia tuvo que pagar $3,000 dólares para reservar un vuelo privado hasta esa isla para poder regresar a EE.UU.

En un comunicado a la misma televisora, American Airlines dijo que estaba preocupada por la experiencia reportada por el cliente y que personal se encargaría de discutir con este la situación.

