Johnny Depp presenta su nuevo álbum con Jeff Beck e inicia gira musical

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Johnny Depp ha dejado atrás el dramático episodio que vivió con su ex esposa, la actriz Amber Heard, y ha concentrado sus esfuerzos en un nuevo álbum de rock junto al legendario guitarrista Jeff Beck. Pero eso no es todo, ya que la estrella de Hollywood también ha comenzado una gira musical por Europa.

El disco, titulado ’18’, está compuesto por versiones de clásicos del rock como ‘Isolation’, de John Lennon; ‘What’s going on’, de Marvin Gaye y; ‘Venus in furs’, de Velvet Underground. No obstante, también tiene cabida para canciones originales, como ‘This is a song for miss Hedy Lamarr’, en la que Depp rinde homenaje a la estrella del cine de Hollywood.

Aunque el actor ganó el juicio contra su exesposa, parece que aún sigue meditando sobre la condición humana, al cantar que ya no cree en sus congéneres y describir a Lamarr como una mujer “borrada por el mismo mundo que hizo de ella una estrella”.

Hedy Lamarr fue una actriz de origen austriaco que triunfó en la meca cinematográfica, aunque también destacó como una inventora que colaboró con el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

El rock no es una novedad en la vida de Johnny Depp. El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ ha revelado en más de una ocasión que comenzó su carrera en el mundo del espectáculo con la intención de convertirse en guitarrista.

Como parte de su trayectoria en la música, Depp formó parte del grupo Bad Boys (que después cambió su nombre por The Kids), incluso fue telonero de Iggy Pop, hasta que, según dijo, se dejó convencer por Nicolas Cage para convertirse en actor.

A través de los años se ha mantenido de forma intermitente en la escena musical. Su grupo Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry (guitarrista de Aerosmith) ha tocado en directo en numerosas ocasiones.

Además de la gira por el viejo continente, Depp volverá a los estudios de filmación este verano al encarnar al rey francés Luis XV, bajo la dirección de la actriz francesa Maïwenn, en ‘La Favourite’. La película gira en torno a la relación del monarca con su amante la condesa du Barry. El rodaje durará en principio tres meses, y tendrá lugar en Versailles. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

Sigue leyendo: Johnny Depp sorprende a sus fans con el lanzamiento de su nueva canción ‘The Death And Resurrection Show’

– Amber Heard rompe el silencio con su primera entrevista después de perder el caso de difamación de Johnny Depp

– Johnny Depp y su banda ‘The Hollywood Vampires’ anuncian gira

– ¿Qué dice Johnny Depp en su supuesta canción sobre Amber Heard?