Juan Vidal podría ser el próximo eliminado de LCDLF2, sigue último en las votaciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los nominados de esta semana de La Casa de los Famosos son: Natalia Alcocer, Juan Vidal, Salvador Zerboni y Laura Bozzo. Y ahora que la votación del público es positiva, es decir que los fans eligen al que quieren que siga en la competencia, el más votado al día de hoy es Zerboni, mientras que Bozzo se queda con un segundo lugar.

Alcocer y Vidal van en último lugar entre las preferencias del público, siendo Vidal el menos votado. Por lo tanto, si hoy se cerrasen las votaciones, el novio de Niurka Marcos quedaría fuera del juego.

Dicho lo anterior, si en efecto este fuera el final de La Casa de los Famosos el ganador de los $200 mil dólares sería Salvador Zerboni y no Laura Bozzo. Parece que los últimos dos escándalos que la peruana ha protagonizado tanto en contra de Ivonne Montero como de Zerboni la han colocado en una posición vulnerable ante al público.

Los fans de Salvador lo están apoyando fuertemente y lo quieren en la final de La Casa de los Famosos. “Zerbonito se queda”, dice el público de Telemundo. Y muchos otros argumentan: “Obviamente se queda Salvador, será uno de los finalista y posible ganador de LCDLF2”.

En este reality los admiradores de Zerboni están realmente complacidos con su actitud en el show, porque pese a que se ha visto tentado por Daniella Navarro en más de dos ocasiones, éste se ha mantenido firme en su decisión de respetarla.

Por otra parte, también vale decir que los fans aseguran que posiblemente a él la venezolana no le gusta y esto explicaría los celos tan mordaces que esto ha generado en Daniella y esta es la razón por la cual repudia aún más a Ivonne Montero, ex de del “ratas” de La Reina del Sur. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Lee más de La Casa de los Famosos:

A Laura Bozzo le jugaron un broma que la hizo gritar en ‘La Casa de los Famosos’

El público le pide a Telemundo que ponga un alto al odio sobre Ivonne Montero: Daniella Navarro no dejaba salir a la mexicana del baño

La Mesa Caliente reprueba a Nacho Casano tras su brutal ataque a Ivonne Montero