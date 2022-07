Mike Tyson se pone a llorar mientras confiesa uno de sus mayores miedos [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rudo y agresivo, así se muestra Mike Tyson no solo cuando se pone los guantes de boxeo, sino también cuando se los quita. Una muestra de esto es que, el pasado mes de abril, golpeó a un pasajero que lo estaba molestando dentro de un vuelo comercial.

Durante el último capítulo de su podcast HotBoxin, al excampeón de los pesos pesados se le salen las lágrimas mientras reconoce uno de sus mayores miedos: controlar su violencia.

“Tengo tanto miedo de ser tan violento. No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Yo, soy Mike Tyson”, dijo el estadounidense en diálogo con el terapeuta Sean McFarland.

En este sentido, el expugilista destacó: “Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. No crean que me odio a mí mismo”.

Último episodio violento

Vale recordar que Mike Tyson se retiró del boxeo profesional en 2005, después de las derrotas consecutivas ante Danny Williams y Kevin McBride. En abril pasado, protagonizó un altercado mientras viajaba en avión hacia Florida.

Para ese entonces, TMZ difundió en las redes sociales un video en el que Tyson se inclina sobre su asiento y golpea en reiteradas oportunidades la cabeza de un hombre, que aparentemente lo estaba molestando, hasta hacerlo sangrar. This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022

Luego de quedar absuelto de cualquier cargo, Iron Mike confesó que ese día estaba drogado dentro del avión. “No debería haber hecho eso; pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado. No quiero lastimar a nadie”.

