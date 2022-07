Vanessa Lyon asegura que los dejaron “sin nada” y deberá estar sin su hijo cada cierto tiempo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace algunos días la situación entre Carlos Calderón y Vanessa Lyon ha ido empeorando con el transcurrir de las horas. Este sábado ella publicó un video en las historias de su cuenta personal de Instagram donde se ve bastante afectada por todo lo que está viviendo. Además, se ve que está hinchada de tanto llorar.

La actriz en medio del llanto se ve muy triste al revelar que deberá estar sin su hijo cada 48 horas, es decir, cada dos días. Además, ella movió la cámara de su celular y se pudo apreciar varios documentos que lleva en su vehículo.

Este sábado también compartió un collage de fotos de ella, en una sale reflejada cuando tan solo tenía cinco días de relación con Carlos, donde además se veía bastante sonriente. A su vez, destacó la fecha en la cual fue tomada la fotografía, pues fue el 19 de noviembre de 2020.

Las imágenes se han viralizado en las redes sociales, pues lo llamativo en este ocasión es por la última foto que refleja que fue tomada el día de ayer en horas de la mañana. Su aspecto físico ha sorprendido a más de uno porque se nota la manera en la cual le ha terminado afectando la situación.

“Gracias a todas las mamás hermosas de aquí y de diferentes partes del mundo que mandaron regalos para mi bebé, porque nos dejaron sin nada, son tiempos difíciles y me toca empezar de cero, pero las mujeres somos fuertes! Y si Dios conmigo quién contra mí?“, mencionó en su cuenta de Instagram.

Lyon también ha aprovechado las redes sociales para agradecerle a las personas que han colaborado con ella enviándole cosas que necesita su bebé. View this post on Instagram A post shared by VANESSA LYON | Story Teller (@_vanessalyon)

“Y ya pronto un lugar para vivir con mi bebé y pidiéndole a Dios que no me metan otro caso en la corte para tratar de quitármelo. Por ahora me lo quitan cada dos días, y eso me trae el alma en pedazos”, explicó Lyon.

Calderón manifestó que por respeto a la madre de su hijo mantendrá todo bajo perfil. Sin embargo, aprovechó para destacar que la denuncia en su contra sobre una presunta violencia doméstica es una acusación falsa en su contra.

Te puede interesar:

· Carlos Calderón y Vanessa Lyon en guerra: Detención, fianza, orden de restricción y pelea en corte por el hijo

· Univision: Por qué nadie dice nada de Carlos Calderón y Vanessa Lyon en Despierta América

· Conductor de Despierta América desmintió que exista una acusación de violencia doméstica: Carlos Calderón