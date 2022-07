Canelo Álvarez cumple 32 años y las redes sociales se inundan en felicitaciones para el mexicano

Happy birthday to the champ @Canelo Undisputed champ at a 168lb. One of the best boxer in the history and for me between 5 best fighter in the world.

Feliz cumpleaños al campeón indiscutido. Uno de los mejores boxeadores de la historia y para mí entre los 5 mejores del mundo. pic.twitter.com/cH1YYTgwrj— Yordenis Ugas (@YordenisUgas) July 18, 2022