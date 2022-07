Conoce el hotel en Malibú donde Bob Dylan escribió uno de sus mejores discos

En la actualidad cualquier turista o apasionado por la música puede hospedarse en la habitación número13 del Hotel June en Pacific Coast Highway, Malibú, donde el reconocido Bod Dylan escribió uno de sus mejores discos: ‘Blood on the Tracks’.

Este hotel fue construido en los años 40 por una pareja. El lugar se convirtió en el primer hotel de Malibú e inicialmente se llamaba Malibu Riviera Motel.

Actualmente los nuevos propietarios del lugar son Shaun Gilbert y Sam Shendow. Ambos intentan mantener viva la interesante historia para atraer a nuevos huéspedes. El hotel llegó a su manos en 2015 cuando fue vendido por uno de los hijos de la pareja que construyó el Malibu Riviera Motel.

Ambos cuentan que Dylan decidió hospedarse en este lugar luego de que se separara de Sara Dylan, quien fue su primera esposa. El proceso de separación del cantante y la actriz ocurrió en los año 70.

Se dice que Dylan vivió en la habitación número 13 de este hotel durante bastante tiempo, el cual además usó para seguir creando. Siendo allí donde escribió las canciones que forman parte de su álbum número 15.

Para algunos críticos musicales ‘Blood on the Track’ es el mejor disco de Dylan y tendría sentido si se toma en cuenta el momento por el que estaba pasando el músico cuando lo escribió.

Una de las principales características de este hotel es su privacidad, considerado un hotel bastante minimalista. Sus nuevos dueños aseguran además que en la habitación 13 se tiene una buena vibra que ayuda a crear, ofrece la posibilidad de aislarse.

A la historia de Dylan se le suma lo complicado que han sido los últimos años. El hijo de la pareja que construyó el lugar tuvo que venderlo porque no estaba pasando por un buen momento, desde el inicio supo cuáles eran las intenciones de Gilbert y Shendow.

Los nuevos dueños hicieron algunos arreglos y luego de tres años de la compra decidieron abrir sus puertas bajo el nombre de Native Hotel.

En el mismo 2018 el hotel sufrió graves daños tras el incendio de Woolsey, el cual tuvo a toda California alerta durante varios días. Por estas razones el hotel volvió a cerrar y se sometió a reformas nuevamente, en 2021 volvió a abrir sus puertas con el nombre de Hotel June.

