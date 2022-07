Internautas arremeten contra Alicia Machado por criticar el comportamiento de Daniella Navarro

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ en su primera temporada, Alicia Machado volvió a generar controversia por todo lo que comentó en la pasada emisión especial del reality show, se trata del descontento que ha tenido la venezolana por el comportamiento de Daniella Navarro en las últimas semanas.

“Qué pena, pero lamentablemente Daniella tiene una actitud que yo no entiendo, o sea no entiendo qué tan grave puede ser lo que hizo Juan, qué tan grave fue lo que hizo Ivonne… O el insultar constantemente y eso de estar detrás de la gente gritándole, provocándole. Eso es una provocación demasiado complicado dentro de la casa”, detalló el pasado domingo.

La Miss Universo manifestó que lo mejor que pueden hacer sus compañeros del reality show es irse del lugar donde esté la actriz y no le respondan a sus comentarios negativos, o en ocasiones hasta algunos gritos en búsqueda de subir la temperatura para crear una posible discusión.

“El que la dejen hablando sola es la única forma que tiene la gente dentro de la casa de protegerse de un ataque como ese. Y creo que pues sí lamentablemente por más que sea mi paisana yo la trato de ayudar pero ni cómo ayudarla, ya ni cómo ayudarla”, relató.

Sin embargo, sus comentarios por todo lo que ha hecho Daniella en ‘La Casa de los Famosos’ no ha sido tomado de buena manera, pues durante la participación que tuvo Machado esta también resaltó por haber tenido una conducta similar a su compatriota.

“¡Qué doble moral la de Alicia si cuando estaba ahí era puro insultar y gritar a los demás! ¿De qué habla Alicia si ella se la pasaba peleando e insultando a la gente?”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

A su vez, la modelo rechazó que la criticaran por lo que fue su participación en la primera edición, debido a que una de sus seguidoras de la red social Instagram le hizo un comentario que repudió. Por ello, le contestó que aquellos que no estén de acuerdo con lo que comparte pueden dejar de seguirla.

“Mis redes no son el escusado toilet de nadie y al que no le guste que no me siga, simple“, comentó en la red social de la camarita.

Te puede interesar:

· Alicia Machado aseguró que está en “el derecho de opinar lo que se me da mi regalada gana” sobre ‘LCDLF2’

· Alicia Machado reveló el nombre de su favorito para ganar en ‘La Casa de los Famosos’

· Alicia Machado defendió la legalidad de ‘La Casa de los Famosos’ ante los comentarios negativos