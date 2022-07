Raúl González de ‘Despierta América’: “Es cada día más difícil aceptar tu ausencia física”

“Es cada día más difícil aceptar tu ausencia física”… Estas son algunas de las palabras que Raúl González, a quien vemos todas las semanas conduciendo ‘Despierta América’, le dedicó a su padre, José Raúl, quien este 18 de julio hubiera cumplido 85 años.

Hoy, el conductor venezolano-americano no estuvo presente en el show de las mañanas de Univision, y la razón era nada más y nada menos que pasar este día en la intimidad de su hogar junto a su familia, en especial a su madre, Estrella, en un momento tan especial en donde su padre, cumpliría 85 años, un día en el que todos se reunían, generalmente a comer paella, para celebrarlo.

A través de su cuenta de Instagram, y acompañado por una serie de fotos de momento especiales junto a su padre, su madre, su hermana Militza, y sus sobrinos Vincenzo y Gio, el presentador de las mañanas de Univision escribió lo siguiente:

“Hoy 18 de Julio estaríamos celebrando tu cumpleaños número 85. Te extraño tanto, papá. Tanto, mi viejo querido. Nadie como tú para escucharme, analizar, discutir y darme el consejo perfecto, para así, tomar la decisión correcta. Te recordamos en cada canción que suena y cantamos, en cada refrán, cada rincón de la casa donde hay una foto tuya.

Aquí no cabe la frase ‘el tiempo cura las heridas’ porque para todos es cada día más difícil aceptar tu ausencia física. Eso sí, sabemos que estás en un lugar donde ya no sientes dolor y tu alma está en Paz. Eso, por un lado, nos da tranquilidad. Sigo cumpliendo la promesa que te hice. Sigo haciendo todo lo que me dijiste. Le pido a tu ángel de la guarda y te pido, que no me abandones. Que no dejes de enviarme señales y guiarme. Feliz cumpleaños, gallazo. Y como en mi película favorita, El Rey León: ‘Cada vez que miro las estrellas, sé que estás allí para guiar mis pasos’. Te amo papi. La bendición. Feliz cumpleaños”.

José Raúl González García falleció falleció a los 83 años, el 1 de octubre del 2020, luego de batallar contra el cáncer en dos ocasiones. El patriarca de la familia, era conocido por sus fascinantes conversaciones llenas de historias vividas, sus chistes y su buen humor que conquistaba a quien lo conocía. Le encantaba cantar, bailar, y había tenido una ascendente carrera en importantes compañías en su natal Venezuela como economista.

Sin embargo, para Raúl padre, su mayor tesoro era su familia que conformó con su esposa, Estrella Reyes, con quien compartió 51 años de casados, y de cuyo amor nacieron sus dos hijos: Raúl y Militza.

Era muy común ver a don Raúl entre el público de los trabajos de su hijo, ya sea en televisión, como en el teatro, gritar de pie “¡Bravo!”, y emocionarse hasta las lágrimas.

LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE RAÚL PADRE:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•¡Sorpresa! Sobrino de Raúl González debuta como presentador de ‘Despierta América’

•Raúl González de luto, fallece su padre

•Raúl González regresa a ‘Despierta América’ después de la muerte de su padre