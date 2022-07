Chris Brown es acusado de robo por supuestamente cobrar y no presentarse a un evento benéfico

Chris Brown ha sido acusado de robo, después de las afirmaciones de que cobró una tarifa de actuación de $1.1 millones de dólares para un evento en beneficio a los damnificados de los huracanes Ida y Nicholas, que azotaron la costa del Golfo de los Estados Unidos, y que el intérprete de “Loyal” no realizó.

El organizador del evento, LeJuan Bailey, propietario y vicepresidente de DML Real Estate Investors and Construction en Houston, está amenazando con emprender acciones legales contra Brown por supuestamente negarse a devolver el dinero.

Bailey afirma que Brown reconoció la transferencia bancaria para el concierto benéfico, pero se negó a reembolsarla, informó NME.

El presunto afectado relató al medio citado que Brown se retiró el 19 de marzo de 2022 del “One Night Only Benefit Concert” en el último minuto.

El espectáculo se organizó en un esfuerzo por recaudar fondos para los residentes del área de Houston y Luisiana, cuyas casas fueron dañadas por los huracanes del otoño de 2021.

“Actué de buena fe y patrociné este concierto por amor y respeto por los residentes necesitados. Me horroriza que Chris Brown se niegue a reembolsarme el dinero de un espectáculo al que no se presentó después de que anunciamos nuestro espectáculo y vendimos las entradas”, informó LeJuan en una conferencia de prensa.

“En este punto, creo humildemente que las acciones de Chris Brown son paralelas al robo puro. Tiene el descaro absoluto de tomar mi dinero, defender a los residentes de Houston y luego regresar a la ciudad para actuar el 17 de agosto de 2022.

“Mi mensaje para Chris Brown: ‘No nos sentaremos y permitiremos que le faltes el respeto a las víctimas de los huracanes Ida y Nicholas'”, concluyó Bailey a NBC. View this post on Instagram A post shared by BREEZYs BESTIE ♡ (@breezys.bestie)

