Chris Brown publica audios que prueban que la mujer que lo acusa por agresión sexual estaría mintiendo

Chris Brown ha recurrido a las redes sociales para compartir una serie de pruebas que demostrarían que la mujer que lo acusa de drogarla y violarla en una fiesta de Miami en diciembre de 2020 siguió tratando de ponerse en contacto con él después de que tuviera lugar la supuesta agresión sexual.

En uno de los audios, se puede escuchar a una mujer preguntándole cuándo podrá volver a verlo y comunicarse con él. Según Brown, el mensaje fue enviado el 23 de agosto de 2021, mucho después del presunto asalto, que según la acusadora ocurrió en 2020.

“Me estás dando señales contradictorias. Estás leyendo mis mensajes y esas cosas, pero no me has respondido, así que supongo que no me odias. Solo quiero verte de nuevo. Quiero decir, solo contesta el teléfono. Acabas de colgar. Sólo házmelo saber. Si quieres que te deje en paz, definitivamente lo haré. Pero realmente solo quiero c**er contigo otra vez”, son algunas frases que menciona la mujer.

También mostró un mensaje de texto que insinúa que la persona que lo escribió está tratando de vengarse del músico porque trató de “jugársela”.

Ahora, se conoce que los oficiales de policía de Miami ya tienen posesión de dichos mensajes de texto entre Brown y la supuesta víctima que muestran que estuvo en contacto con él después del presunto incidente.

Chris Brown, por otra parte, eligió responderle a la víctima que lo demanda por $20 millones de dólares después de que sus abogados la abandonaran debido a la nueva información que salió a la luz recientemente.

Los abogados Ariel Mitchell y George Vrabeck, que la representaban a la acusación en un primer momento, confirmaron al portal Page Six que “siguen comprometidos al 100% con la representación de las víctimas de abuso o agresión sexual”. Sin embargo, el Departamento de Policía de Miami Beach les proporcionó “información el pasado jueves” sobre su cliente que les impediría seguir trabajando con ella.

“No sabíamos que la información existía (antes de la presentación). Esto nos impide seguir adelante por varias razones. No es un comentario sobre si ocurrió un asalto o no, pero nos impide seguir adelante”, dijo Vrabeck al medio.

