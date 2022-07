Forense envía restos humanos de un hombre de Georgia a un laboratorio por FedEx y nunca llegan a su destino

Más de tres años lleva desaparecido el cuerpo de un hombre de Georgia de 32 años que fue enviado por un médico forense a través de FedEx.



El cadáver parcialmente descompuesto de Jeffrey Merriweather fue hallado en Atlanta en 2019.



La policía sospecha que el hombre fue víctima de un tiroteo después de que un negocio de drogas salió mal, pero no hay claridad sobre las circunstancias de su muerte.



Tras el hallazgo del cuerpo, el médico forense lo mandó a un laboratorio especial de trauma en St. Louis. No obstante, los restos humanos nunca llegaron a su destino.



Hasta ahora, Fedex no ha podido dar una ubicación del cadáver de Merriweather, el cual no ha sido encontrado por ningún lugar, a tres años de haber sido enviado.



La respuesta del bot



La situación y percepción sobre la empresa empeoró el pasado jueves, luego de que el Atlanta Journal-Constitution publicara en Twitter la increíble historia del cadáver que no aparece, y etiquetara a FedEx en la publicación, y que ésta respondiera con lo que parecía ser un bot.



“Esta no es la experiencia que queremos brindar. Lamento mucho la entrega pendiente. Envíe un mensaje directo, me complacerá ayudarlo”, fue la fría respuesta recibía sobre el tema.



Rápidamente la empresa de envíos de paquetería fue señalada como insensible por usar un bot de Twitter para contestar la publicación sobre el cuerpo de Merriweather.



Tras las críticas, FedEx eliminó el tuit de su respuesta al medio.



Kathleen Merriweather, la madre de Jeffrey, le dijo al Journal-Constitution: “Es una pesadilla de la que no puedes despertar”.



Un manual de usuario de FedEx señala que está prohibido enviar restos humanos a través de la empresa.



No hay claridad sobre qué medio de transporte se usó para trasladar los restos de Merriweather.



Jan Gorniack, entonces médico forense jefe del condado de Fulton, dijo que “según el número de seguimiento, la última ubicación conocida fue Austell, Georgia”.

Austell es el hogar de una instalación de procesamiento de FedEx poco confiable, que en los últimos años ha sido criticada por la gran cantidad de paquetes que se pierden bajo su supervisión.

Mientras tanto, la familia Merriweather pide que tanto a FedEx como a la Oficina del médico forense del condado de Fulton se responsabilicen, pero hasta ahora no ha recibido respuestas claras.

