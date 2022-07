Los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’ arremeten contra Laura Bozzo: “Ya se está pasando”

Muchos de los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’ están expresando su disgusto con Laura Bozzo. En las redes sociales se han leído comentarios que rechazan las actitudes de la presentadora de televisión de origen peruano.

En una reciente publicación hecha por Telemundo Realities, durante la noche en la que Juan Vidal fue eliminado de la competencia, muchos reclamaron a Bozzo por la actitud que ha tenido con algunas personas y en momentos determinados. En el video se observa como ella y Salvador Zerboni están conversando sobre alguna situación y Bozzo intentó interrumpirlo.

“Estoy hablando yo, por favor…”, le dijo Zerboni a la presentadora de televisión.

“A mi no me vas a alzar la voz, ¿ok? Estoy cansada de esta…”, gritó Bozzo.

Esta situación causó la reacción de los televidentes del reality show de Telemundo, quienes desde hace algunos días vienen manifestando su descontento con Bozzo. Estos son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’:

“Fuera Laura ya cansa con tanta pelea con Salvador”, “Antes mi voto era para laura pero ya fastidia”, “Laura está muy mal influenciada por Daniela”, “Perdón Laura ya me canso…Yo tengo casi la misma edad que ELLA, pero no contestó así. ..Q se vaya..igual que Juan”, “lau contrólate ya no grites mejor hablé, dialoge, tú eres muy inteligente y tu hablas mucho mejor tranquila”, “No pensé escribir esto pero con su comportamiento #FueraLaura y #fueradaniela” y “Saquen a Laura, su arrogancia y gritadera ya cansa!!!” son parte de los mensajes que se pueden leer en la publicación de la discusión con Zerboni.

Laura Bozzo estuvo nominada para la más reciente eliminación, pero fue Juan Vidal quien terminó saliendo de la casa tras obtener sólo él 8 % de los votos a favor. Junto a ellos dos también estaban nominados Natalia Alcocer y Salvador Zerboni.

Esta semana ninguno de los nominados pudo ser salvado por él líder de la casa, pues ese beneficio ya no existe en esta instancia de la competencia.

