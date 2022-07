¿Se retira de la actuación? Brad Pitt aclara la situación tras una supuesta mal interpretación de sus palabras

El actor Brad Pitt viajó a París para promocionar la nueva película en la que trabajó. Además, estuvo acompañado por otros grandes actores de la industria, así como con el director de cine David Leitch para presentar este filme que relata la historia de unos asesinos que pretenden quitar de su camino a otros para poder lograr quedarse con una gran fortuna, hecho que se desarrolla en un tren entre Tokio y Kioto.

A su vez, el reparto sostuvo un grato encuentro con la prensa que no perdió la oportunidad de consultarle al exesposo de Angelina Jolie por su futuro profesional, debido a que hace pocas semanas se generaron varios rumores donde daban por hecho que el actor no continuaría trabajando en la gran pantalla.

“Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso… Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada ¿Cómo quiero pasar ese tiempo? Pero en ningún caso es una retirada”, manifestó el padre de los hijos de Jolie.

Pitt señaló que durante su carrera profesional siempre le ha gustado formar parte de diversas cintas, pues jamás le ha gustado quedarse estancado con un solo estilo, por ello manifestó que:

“Me gusta hacer todo tipo de películas, interpretaciones frescas“, dijo referente al filme que será estrenado el próximo 5 de agosto.

El también productor de cine estadounidense se vio envuelto en esta serie de comentario luego que él emitiera unas declaraciones donde explicó que sentía que ya estaba viviendo su última fase de la carrera artística. “Me considero en mi última fase (como actor). Este último semestre o trimestre. ¿Cómo va a ser esta parte? ¿Y cómo quiero diseñarla?, expresó. View this post on Instagram A post shared by Brad Pitt (@bradpittofflcial)

“A mi edad has cometido suficientes errores. Y con suerte has acumulado suficiente experiencia de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal. Y ahora tienes que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría”, añadió durante el encuentro que sostuvo con los reporteros.

En medio de la situación en la que se vio envuelto aprovechó para aclarar que tiene varios proyectos en puerta uno de ellos es la cinta ‘Baylon’ donde trabajará con la actriz Margot Robbie, y que será similar a la de ‘Había un vez en Hollywood’.

