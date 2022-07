Edwin Luna causa controversia por elegir a la modelo trans Jaylin Castellanos para protagonizar su video “30 de febrero”

Edwin Luna desató controversia en redes sociales por elegir a la modelo trans Jaylin Castellanos para protagonizar el video de su tema “30 de febrero”.

El clip aún no se estrena y ya levantó ámpula, pues tanto el cantante de La Trakalosa, como la participante de “Acapulco Shore”, subieron unas fotos y videos juntos anunciando su colaboración a sus respectivas cuentas de Instagram.

El clip se estrena este 22 de julio y parece que se verá de manera muy romántica a “La Barbie Mexicana” y al intérprete.

“¿Por qué habiendo tantas chicas lindas escogió a ese?’”, “Jajaja quien es ese hombre con el que sales! Es transformer“, ” La canción ha de estar buena, pero habiendo tantas mujeres bonitas para que saliera en el vídeo, a quien ponen…“, fueron algunos de los comentarios que hicieron los seguidores de Luna, en su mayoría.

Aunque también hubo quienes mostraron su apoyo.

“Que padrísimo que le den oportunidad. POR FIN!!!! Se les habré el paso a transexuales como modelos”, “TÚ MEJOR ELECCIÓN @jaylin.castellanosoficial 🔥” y “Hermosa modelo 😍”, fueron algunos de los mensajes de aprobación.

Hasta el momento, ni Jaylin ni el cantante han salido a dar declaraciones al respecto.

Castellanos se volvió famosa luego de participar en el reality show de MTV y fue una figura importante para representar a la comunidad LGBTIQ+. View this post on Instagram A post shared by MEXICAN BARBIE🌸 (@jaylin.castellanosoficial)

