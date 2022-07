Inesperado: André Pierre Gignac será baja en el Juego de Estrellas de la MLS por su decisión de no vacunarse contra el Covid

El delantero de Tigres UANL Andre Pierre Gignac será una de las bajas más inesperadas de la Liga MX para el Juego de las Estrellas ante la MLS que se disputará el próximo 10 de agosto en Estados Unidos.

Luego que la prensa mexicana filtrara que Gignac no poseía carnet de vacunación, el atacante salió al paso con una declaración a través de una historia en su cuenta de Instagram donde señaló que no jugará en dicho encuentro debido a su decisión de no vacunarse contra el Covid.

⚽️🇲🇽 André-Pierre Gignac no está vacunado contra el COVID-19 y se negó a aplicarse el fármaco por una razón de ideología.



¿Qué opinas de la decisión del galo? pic.twitter.com/MG4iPanRhy — MiFutbolClub (@mifutbolclub) July 20, 2022

“Quiero aclarar yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema (vacunación contra Covid) que para mi es un punto de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen”, escribió Gignac.

Además, el exSelección Francesa pidió respeto a su decisión de no inocularse la vacuna contra el virus y posteriormente señaló que por esa razón no ha tenido presencia en los partidos de Tigres en Estados Unidos.

“Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es 100 % personal. Muchas gracias“, añadió el delantero que posee un gol en el presente Torneo Clausura de la Liga MX.

De momento se desconoce si la ausencia del jugador en el Juego de Estrellas tendrá algún reemplazo pero de momento no ha existido confirmación alguna.

El equipo ideal de la Liga MX y el de la MLS se enfrentarán el próximo 10 de agosto en Minnesota.

También te podría interesar: