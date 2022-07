Linda Evangelista vuelve a modelar por primera vez tras ser brutalmente desfigurada por un procedimiento cosmético

La estrella de las pasarelas y portadas de revistas en la década de 1990, Linda Evangelista, ha vuelto a modelar después de seis años alejada de la industria de la moda debido a una mala praxis estética.

En septiembre de 2021, la supermodelo canadiense reveló que había sido “brutalmente desfigurada” con un tratamiento estético de CoolSculpting -una famosa técnica de congelamiento de grasa-, al que se había sometido entre 2015 y 2016.

Sin embargo, fue hasta el pasado mes de febrero que Linda mostró por primera vez su nueva imagen en una sesión de fotos para la revista People.

Asimismo, durante una charla con la publicación, la modelo aseguró que ha tomado fuerza para ya no vivir escondida y avergonzada de su cuerpo.

“Ya no puedo vivir así, escondiéndome y sintiendo vergüenza. Ya no podía vivir con este dolor. Finalmente estoy dispuesta a hablar”, confesó la modelo de 56 años.

También dijo que había mantenido un perfil bajo durante tanto tiempo debido a la angustia y ansiedad que le producía su propio reflejo, hasta el punto de no querer salir a la calle.

“Yo amaba estar en la pasarela. Ahora odio encontrarme con alguien que conozco” Linda Evangelista

Su médico le diagnosticó hiperplasia adiposa paradójica (PAH), un efecto adverso poco común de la criolipólisis, en la que se forma una masa endurecida de grasa localizada.

Desde entonces, la modelo ha tenido que someterse a dos liposucciones con la intención de revertir los efectos de la intervención inicial, aunque no ha obtenido los resultados deseados.

Ahora, la estrella de las pasarelas ha tomado acciones legales contra Zeltiq Aesthetics, creadores de la técnica CoolSculpting: “No solo ha destruido mi manera de ganarme la vida, me ha arrojado a un ciclo de depresión y profunda tristeza”, añadió la modelo. View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Si bien la demanda sigue su curso, Linda Evangelista se ha dado una nueva oportunidad al regresar al modelaje con la más reciente campaña de la marca Fendi.

Ataviada con tres gorras en tonos metalizados, lentes de sol estilo retro y brillante joyería, la célebre maniquí luce un suéter gris y guantes rosados, mientras sujeta varios bolsos de la exclusiva firma italiana.

Linda Evangelista ha compartido algunas imágenes de la nueva campaña en sus redes sociales, donde también ha agradecido al director creativo de Fendi, Kim Jones, así como a la directora artística de accesorios, Silvia Venturini Fendi, creadora además del famoso bolso baguette que este año celebra su 25 aniversario. View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

