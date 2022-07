Madre latina llora por hijo de 21 años fatalmente arrollado en Nueva York; conductor huyó

Dolidos, miembros de la familia de Andy Eduardo Gil piden justicia por la muerte del joven de 21 años, atropellado la madrugada del jueves en el East Village de Manhattan mientras iba camino a su casa, por un conductor que huyó de la escena.

“Mi hijo venía a la casa y un malvado pasó (…) Queremos justicia, que pague por lo que hizo, que se llevó a mi niño. Es lo único que quiero, yo no puedo estar así, ¿quién me lo va a regresar? Nadie me lo va a regresar”, dijo la madre Augustina Cano a NY1 Noticias.

Andy Eduardo #Gil de 21 años, #murió #atropellado el jueves en la madrugada en una calle de #Manhattan. La familia Gil pide justicia. https://t.co/zk8cjJ00Db — NY1 Noticias (@NY1noticias) July 15, 2022

NYPD respondió a una llamada después de la 5 a.m. del jueves acerca de un transeúnte atropellado en la intersección de las calles East Houston y Forsyth. Al llegar a la escena, los oficiales observaron a la víctima inconsciente y con traumas en todo el cuerpo. Paramédicos trasladaron a Gil al Bellevue Hospital, donde fue declarado muerto.

Según la investigación, un vehículo desconocido viajaba en dirección oeste en East Houston St cuando atropelló a Gil, quien trataba de cruzar la calle. El conductor del vehículo se dio a la fuga.

“Tan duro, mis hijos y los otros están devastados”, agregó la madre Agustina. Dice que habló con su hijo la noche del miércoles, quien le dijo que llegaría tarde porque iba a trabajar como fotógrafo. Luego de que no le contestaba las llamadas quedó preocupada y el jueves recibió la terrible llamada desde el hospital.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Además de la violencia armada, los accidentes de tránsito son otro gran reto para el nuevo alcalde Eric Adams, tras un legado funesto de su predecesor, Bill De Blasio. La ciudad de Nueva York ha experimentado un aumento del 35% en accidentes de tránsito en lo que va de año, indicó NYPD a mediados de abril. A finales de ese mes hubo una racha trágica en NYC a un promedio de una persona muerta por arrollamiento cada día.