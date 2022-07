Niurka Marcos y Juan Rivera habrían arremetido contra Mayeli Alonso y ella se defiende

La vedette Niurka Marcos luego de su eliminación de ‘La Casa de los Famosos 2’ no ha parado de ofrecer entrevistas, no solo por la posición que ella tomó por su salida, también por todos los detalles que ha revelado sobre la vida de quienes en algún momento fueron sus compañeros.

Recientemente la cubana realizó un Live con Juan Rivera, hermano de la ‘Diva de la Banda’ quien lleva varios años muerta. Además, el apellido en sí es bastante conocido en el mundo del entretenimiento por las grandes cosas que ha hecho la familia, pues algunos han decidido formar parte de la industria musical.

Marcos durante la conversación que sostuvo con Juan habló de diversos temas, uno de ellos fue de Mayeli Alonso, quien fue la esposa de Lupillo Rivera por más de una década, y que además manifestaron que supuestamente ella llegó al lugar en el que está gracias a su expareja de quien lleva tres años separada.

“De que sientan que he logrado algo y que el apellido me ha ayudado, porque con el apellido o sin el apellido yo hubiera llegado a donde estoy. Tal vez hubiera batallado más, pero si lo que tengo que hacer es decir que a donde yo he llegado, y la mujer en la que yo me he convertido también tiene que ver con el apellido Rivera pues lo digo, no pasa nada porque soy una mujer agradecida. Pero entonces quiero que me digan dónde están todas esas Riveras que no han hecho nada”, dijo en un video que compartió ‘La Mesa Caliente’.

“Se le olvidó que un día en ‘Rica, Famosa y Latina’ ella me contó que los Rivera no la toleraban“, expresó Niurka durante la conversación que sostuvo en la transmisión en vivo.

Juan manifestó que no le gusta hablar de Mayeli primero por ser una dama, su ex cuñada y por el debido respeto que merecen sus sobrinos. Sin embargo, detalló que:

“Mayeli ha sido muy chambeadora, muy emprendedora, eso nadie se lo quita, quiere trabajar y salir adelante, ¡Qué chido! Pero que diga que el nombre de la familia Rivera no le ha beneficiado, ¡Uffs, qué mentira. La familia por bien o por mal ve, y ella haberse casado con Lupillo Rivera le dio un nombre a ella y eso no se puede negar. Eso no tiene nada de malo decir: ‘Me casé con Lupillo Rivera cuando él estaba muy fuerte'”, dijo.

Te puede interesar:

· Niurka Marcos compartió contenido apasionado que vivió con Juan Vidal en ‘LCDLF2’

· Niurka Marcos reveló algunos términos establecidos en el contrato para participar en ‘LCDLF2’

· Juan Vidal tras relacionarse con Niurka Marcos: “¿Quién se enamora en dos días?”