Juan Vidal tras relacionarse con Niurka Marcos: “¿Quién se enamora en dos días?”

La vedette Niurka Marcos no solo fue una de las participantes más controversiales de ‘La Casa de los Famosos 2’ por todas las discusiones que llegó a tener con el resto de sus compañeros. También lo fue por haber tenido un romance fugaz con el actor Juan Vidal, que al final terminó sorprendiendo a muchos.

El amor repentino que surgió dentro del reality show se vio en la obligación de terminar debido a que la cubana fue eliminada. Recientemente, el dominicano fue sometido a una pregunta que habría dado de qué hablar para muchos y es sobre el posible amor que sentiría por ella.

La actriz Daniella Navarro pese a que ha sido objeto de comentarios negativos por haber vivido dos amores durante su participación en el programa, tuvo la valentía de preguntarle a él si de verdad se había enamorado de Marcos, y él de una manera bastante directa le dijo: “¿Pero quién se enamora en dos días? Ella y yo sí gozamos y podemos gozar afuera, ¿pero tú vas a gozar con Lalo?”.

“No, pero es que Lalo y yo la pasamos bien aquí adentro, sin pensar en el afuera”, fue lo que le respondió la actriz venezolana. De manera inmediata el tomó la determinación de interrumpirla mientras hablaba y le dijo que: “Es muy obvio que no pensaste en el afuera”.

Navarro no lo pensó mucho y no se quedó callada, pues le comentó: “El mismo amor que sentí yo por Eduardo, lo sintió él por Niurka”.

La conversación entre ambos fue subiendo de nivel y es que él sintió la necesidad de seguir manifestando su punto de vista por lo sucedido, pues detalló que: “Créeme que no, no tiene nada que ver lo tuyo con Lalo que lo mío con Niurka. Lo tuyo con Lalo fue fantoche”. Daniella le contestó: “No chico, yo la pasé bien con Eduardo”, a lo que Vidal le indicó: “Bien, súper bien”.

Al parecer Navarro se disgustó con todo lo que le había dicho el actor y agregó que: “Pero es que Eduardo que nosotros decidimos pasarla bien aquí adentro, afuera no, ¡por Dios! Pero soy honesta, soy sincera y no con mam**** mentales”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

La discusión entre ambos participantes no se detuvo, y es que él le comentó lo siguiente: “Niurka y yo nos conocíamos de antes, para empezar, y se había quedado pendiente desde antes… y aquí se coronó”, hecho que intentó siempre mantener claro a diferencia de los romances repentinos que ha tenido Daniella.

