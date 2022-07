Niurka Marcos reveló algunos términos establecidos en el contrato para participar en ‘LCDLF2’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La vedette Niurka Marcos fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2’ el pasado 20 de junio, desde ese entonces no ha dejado de manifestar su molestia por la decisión que tomaron dentro del reality show durante esa nominación.

A su vez, Marcos detalló a aquellos que según han tenido una campaña en su contra, que es muy diferente no revelar los pormenores por respeto. Al tiempo destacó que en ninguna ocasión llegó a firmar una cláusula de confidencialidad.

“Yo no debo decir lo que hay en mi contrato por ética, pero sí puedo decir lo que no hay y en mi contrato no hay cláusula de confidencialidad. En mi contrato no estoy obligada a ir a las galas, entonces eso es importante que lo sepan los haters que dicen ‘está esperando su demanda'”, detalló la cubana durante una transmisión en vivo que se desarrolló con Juan Rivera.

La exparticipante del reconocido reality show manifestó que sentía pesar por los aquellos que más allá de cumplir lo establecido en un documento tengan que hacerlo por algún tipo de conveniencia.

“Ellos saben perfectamente cómo está el p*** y por qué a mí no me dio la gana de ir y por qué no fui más porque no permito que me falten al respeto porque yo me doy mi lugar. Los que no se lo den o los que estén obligados por contrato, pero los que lo estén haciendo por el interés de que les den más trabajo ¡qué lástima!“, le manifestó.

En medio de la conversación Niurka le reveló dos puntos importantes que están establecidos, pues se trata de una prohibición para que nadie le dé una bofetada a otro de sus compañeros. Al parecer también habrían detallado que no estaría permitido tomar a nadie por el cabello.

“Pusieron una norma obligatoria de que nadie podía caerle a cachetadas y ripiarse a nadie porque si alguien caía a cachetadas o a golpes… Cuando yo me di cuenta que pusieron esa cláusula estricta es que ellos me estaban preparando adentro dos o tres granadas para que todas esas gárgolas tuvieran el valor de enfrentárseme porque si ellos no ponen esa cláusula tú sabes cómo hubieran llovido las cachetadas y los jalones de pelo y las zambullidas en la piscina”, añadió durante la conversación.

Te puede interesar:

· Juan Vidal tras relacionarse con Niurka Marcos: “¿Quién se enamora en dos días?”

· Hija de Niurka Marcos volvió a ingresar al quirófano para que le realizaran “unos cambios” en su rostro

· ¿Se enamoró? Niurka Marcos le envió un enternecedor mensaje a Juan Vidal y el romance podría continuar