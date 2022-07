Velveeta está lanzando Veltini, un exótico martini infundido con salsa de queso

Velveeta está lanzando Veltini en todo Estados Unidos. Se trata de un extravagante martini hecho con vodka infundido con salsa de queso Velveeta y adornado con pasta de concha.

Los amantes del cremoso y suave queso amarillo derretido puede no ser suficiente el Velveeta en salsas y macarrones. Ahora, pueden disfrutar de un coctel con infusión de queso en una cadena de restaurantes.

Velveeta describió el Veltini como “un sorbo de verano decadente e indulgente hecho para quienes buscan placer”.

El cóctel de vodka con infusión de Velveeta, también contiene salmuera de aceitunas y vermut; está adornado con una gota de queso y una selección de cóctel de aceitunas rellenas de Velveeta y Jumbo Velveeta Shells & Cheese para los toques finales.

El cóctel exagerado servido en una lujosa copa de martini promueve la última plataforma creativa de la marca, “La Dolce Velveeta” en la que se disfruta de placeres escandalosos sin disculpas.

Kraft se asoció con el renombrado BLT Restaurant Group y a partir de este miércoles los Veltini se pueden obtener en ubicaciones BLT seleccionadas en todo el país, incluidas BLT Steak New York, BLT Steak Washington DC, BLT Steak Charlotte, BLT Prime New York y The Florentine en Chicago.

El lujoso coctel tiene un costo de $15, se servirá solo durante la hora dorada (5 p.m. a 8 p.m.) por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

“Queríamos encontrar una manera de elevar aún más esta experiencia para nuestros fans, trayendo la bondad rica y cremosa de Velveeta a un martini de una manera única e inesperada para el máximo placer escandaloso”, compartió la marca de Kraft Heinz Company.

Si no vives cerca de uno de los restaurantes, aun puedes disfrutar del exótico coctel de queso. La marca también está ofreciendo una cantidad limitada de kits de Velveeta Veltini para disfrutar en casa.

El paquete incluye dos copas de martini, una coctelera dorada, dos posavasos de Velveeta, un frasco de aceitunas, palillos de cóctel, una caja de Velveeta Jumbo Shells & Cheese, salsa de queso Velveeta para infundir el vodka y adornar el borde de las copas, un bloque de Velveeta para rellenar las aceitunas y una tarjeta de recetas de Velveeta Veltini.

El kit de Velveeta Veltini se puede obtener a nivel nacional a través de Goldbelly a un precio de $50.

