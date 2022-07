Adamari López canta “Azúcar Amargo” en Hoy Día: ¿será que apoya así a Salvador Zerboni en LCDLF2?

Desde que en La Casa de los Famosos se empezaron a ventirlar los romances de Salvador Zerboni con varias cantantes famosas, la canción “Azúcar Amargo” suena en casi todas las fiestas del reality. Adamari López regresó al programa y hoy, justamente, aparece junto a su amigo y compañero Quique Usales cantando dicho tema. ¿Será que apoya a Salvador Zerboni en LCDLF2?

Sobre La Casa de Los Famosos hubo un comentario en este video. Destacando cómo la conductora se niega hablar de su ex y del papel de éste adentro del reality: “Se nota que no le gusta comentar de LCDF por Toni, y si comenta según ella tiene cuidado, pero en sus redes -a- cada rato la -lanza- indirectas a Tono. Y no es justo, porque él está trabajando y no se vale”.

¿Será entonces ésta otra supuesta indirecta de la puertorriqueña, con la que así demuestra que de ese reality a ella por lo menos le gusta más Salvador Zerboni? Recordemos que el famoso actor mexicano es uno de los favoritos del público. Es quien más nominaciones ha tenido para ir al SUM y por lo tanto a quien más ha tenido que salvar el público con sus votaciones.

El caso de Toni es particular, él siempre ha jugado aparentemente solo, pero ahora que las nominaciones están cada vez más cerca e intensas pareciera perder un poco los nervios, porque él sólo ha pasado por el SUM una vez.

Para él, el hecho de que Ivonne Montero ganase la última prueba del líder fue un duro golpe, porque esto la sacó a ella de la lista de nominaciones y lo colocó a él en la mira de sus compañeros. Toni lo presiente y así poco a poco se ha ido también uniendo a todos los que quieren que la mexicana salga de la casa. A los fans las últimas actitudes de Toni hacía Ivonne no los tienen contentos. Ya que éste ha empezado, también, ha hablar a sus espaldas. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Lee más de La Casa de los Famosos y de Adamari López aquí:

Nacho niega haber insultado a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos, pero el público no dejará que lo olvide

Fans de Ivonne Montero llegan a La Casa de los Famosos en helicóptero, para darle todo su apoyo y lanzarle flores

Nacho Lozano es víctima de Adamari López: la conductora lo jalonéo del cabello para grabar un TikTok y lo hizo gritar como Thalía