Nacho niega haber insultado a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos, pero el público no dejará que lo olvide

La cena que protagonizaron Nacho Casano y Lewis con Ivonne Montero ha pasado a la historia como la más violenta que ha habido en La Casa de los Famosos, que apenas lleva dos temporadas. La actriz salió seria, indignada y muy afectada después de la guerra verbal que se desató en su contra. Compartió la experiencia con algunos de sus compañeros y muchos se mantuvieron al margen.

Daniella Navarro y Laura Bozzo se indignaron, mientras que Toni Costa guardó silencio, Natalia Alcocer estalló en risas mientras su gran amigo Nacho le contaba la hazaña. Juan Vidal quedó en shock, pero en ningún momento le llevó la contraria a su amigo. En La Casa de los Famosos nadie quiso escuchar ni creerle a Ivonne, todos le dieron siempre el beneficio de la duda a Nacho.

Laura Bozzo lo encaró y Nacho coloreó la verdad, incluso llegó a justificarse y en determinado momento también negó los insultos velados que le lanzó a Ivonne Montero. Pero, el público que sigue de cerca el reality no está dispuesto a olvidar y en el 24/7 siempre que Nacho aparece dicen que mantendrán vivos todos los videos en donde él admite de viva voz haberla llamado prostitua.

Aquí les dejamos uno de estos videos, y un extracto de las palabras que el actor argentino le dedicó a Ivonne Montero: “Le dije ‘Llamarte mujer no puedo, una mujer no hace lo que tú haces, sacar tu cartel de víctima, tú estás con el jueguito. La gente te quería, pero después de ver esta cosa patética no te van a querer más'”. El actor continúo diciendo con alarde: “Cuando le dije prostituta no se inmutó porque le dije prostituta”.

Lee más de La Casa de los Famosos:

Fans de Ivonne Montero llegan a La Casa de los Famosos en helicóptero, para darle todo su apoyo y lanzarle flores

El liderazgo de Ivonne Montero afecta los planes en ‘La Casa de los Famosos’

Daniella Navarro complació con una deliciosa comida a Nacho Casano en ‘La Casa de los Famosos