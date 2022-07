Daniella Navarro complació con una deliciosa comida a Nacho Casano en ‘La Casa de los Famosos

Daniella Navarro complació a Nacho Casano al preparar una pasta vegana dentro de ‘La Casa de los Famosos’. La actriz venezolana estuvo preparando esta comida y llamó a Casano para que la probara y le dijera si estaba bien de sabor.

Casano se acercó a la cocina y tras probar la pasta con una salsa que hizo Navarro le señaló que necesitaba todavía un poco de sal, para su gusto, y luego le comentó que también le podía agregar un poco de azúcar a la salsa y así lo hizo la actriz venezolana.

La amable conversación entre las dos personalidades causó reacciones en las redes sociales: “ya daniela no sabe en que palo ahorcarse”, “Vamos Dani nosotros te vamos a defender”, “Eso es para que no la nomine pq ya él hizo los números que podrían salir en las votaciones . Daniela debe irse por su mal comportamiento”, “Es raro verlo eso ok pero en verdad qué hay de malo? Ya están en la final casi y es otro ambiente el mismo nacho a cambiado un 100%” y “Es evidente que no quiere que la NOMINEN pero ya fue … todo el día gritando y ahora tranquila para no ser nominada” dijeron algunos de los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’ en la publicación de Instagram donde Telemundo Realities mostró esta situación dentro de la casa.

Este hecho no ha sido el único que ha causado reciente sorpresa en los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’. En esta etapa final de la competencia ya no existen dos cuartos dentro de la casa: ahora todos deberán dormir juntos en la misma habitación, que es de color naranja.

Esto causó sorpresas, incluso dentro de la misma casa. Laura Bozzo rechazó esta nueva situación que ahora se vive en la casa y manifestó totalmente su desacuerdo con tener que compartir habitación con los otros 6 integrantes que aún se mantienen dentro del reality show.

Eso causó la reacción de muchos televidentes, quienes desean que la presentadora de origen peruano salga del programa: “Sabemos que la señora Laura es una persona mayor pero su actitud es horrible ella no puede convivir con nadie si no está a gusto deben sacarla ya”, “FUERA LAURA!!!!”, “Laura a toda hora protesta, no quiere dormir con los demás, que se vaya a dormir a su casa”.

