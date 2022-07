En ‘La Casa de los Famosos’ ahora todos dormirán en la misma habitación

Héctor Sandarti les dio una gran sorpresa a los 7 participantes que siguen dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y es que ahora todos dormirán en una misma habitación. Ya no existe el cuarto morado ni el azul y todos convivirán en el cuarto naranja.

Esta situación cayó con mucha sorpresa sobre los famosos. Sin embargo, solo uno de ellos reaccionó con rechazo ante la nueva habitación. Mientras Sandarti hablaba sobre el nuevo cuarto Bozzo decía: “no, no no”, “Muy mal”, “¿Es chiste?… Estamos en una guerra”.

Mientras los demás participantes corrían rápidamente a la nueva habitación para elegir sus camas, Bozzo dijo: “Yo la verdad prefiero ir agarrando mi maleta… No voy a ingresar”. Asimismo, caminó hasta la habitación, se paró en la entrada, vio a todos sobre sus nuevas camas y se dio media vuelta y salió del lugar.

En las redes sociales retumbó esta actitud de la presentadora de origen peruano y fueron muchas las personas que pidieron que ella salga de la competencia, tal como lo vienen haciendo desde hace algunos días. Estos son algunos de los mensajes que dejaron en la publicación de Telemundo Realities:

“Sabemos que la señora Laura es una persona mayor pero su actitud es horrible ella no puede convivir con nadie si no está a gusto deben sacarla ya”, “FUERA LAURA!!!!”, “Laura a toda hora protesta, no quiere dormir con los demas, q se vaya a dormir a su casa”, “Laura espíritu de contradicción, nada le cuadra a esta señora, ya que se vaya a casa, todo es que prefiero agarrar mi maleta, pero no lo hace” y “Laura recuerda que es un juego de convivencia y estas en la etapa final ..hay q sacar lo mejor de ti…palante fuerza y poder”.

Desde hace algunos días los televidentes vienen pidiendo la salida de Laura Bozzo del programa debido a la actitud que ha tenido con algunas personas y a las discusiones que ha protagonizado.

Sigue leyendo: Laura Bozzo, Salvador Zerboni y Daniella Navarro vuelven a estar felices en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’: El público reacciona con amor al liderato de Ivonne Montero

Así fue el reencuentro de Niurka Marcos y Lewis Mendoza tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Juan Vidal responde si buscará a Niurka Marcos ahora que están fuera de ‘La Casa de los Famosos’