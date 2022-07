Ex novio de Irina Baeva le envía un mensaje a la futura esposa de Gabriel Soto

Emmanuel Palomares, ex novio de Irina Baeva, manda amor y las mejores energías a la actriz de origen ruso, ahora que está en planes de boda con Gabriel Soto, aunque el venezolano prefiere no hablar más de ella. “No tengo opiniones al respecto, simplemente mandar las mejores energías porque eso es lo que uno hace siempre, tratar de mandar amor, amor para todo el mundo“.

Emmanuel Palomares es el guapo actor, ex novio de Irina Baeva. / Foto de Mezcalent

El protagonista de “La Herencia” (Univision) comparte por qué es importante mantenerse en forma al grabar una telenovela y cómo preparaba las escenas con Michelle Renaud para esta historia.

“Ponernos de acuerdo, te voy a agarrar de este brazo, por aquí tú me vas a ayudar para que el empujón no sea fuerte, tú sabes; protegernos y sobre todo confiar el uno en el otro y en este caso ella en mí, porque yo tenía que cargarla en la lluvia, sobre mi espalda, entonces también necesitas estar en buena condición física para eso.

“Como te dicen “¡ah!, te encanta estar bien para mostrar”; ¡no! te encanta estar bien como profesional para ser capaz de hacer lo que se presente”.

Emmanuel confiesa que su personaje “Simón del Monte” le quitaba el sueño y tenía que aplicar varios recursos para relajarse.

“Yo necesitaba llegar a mi casa, calmar mis emociones, tomarme un té, hacer una meditación”.

“Sí hubo noches, porque para grabar una telenovela de repente salimos diez, once o doce de la noche o a veces más tarde, donde llegaba a dormir y me costaba trabajo conciliar el sueño, porque claro, terminaba a las diez por ponerte un ejemplo y llegaba a mi casa a las once, pero venía de un drama durísimo, entonces yo necesitaba llegar a mi casa, calmar mis emociones, tomarme un té, hacer una meditación, bañarme, refrescarme para ya entrar en el ‘mode’ de Emmanuel”.

Lee más de Irina Baeva aquí:

Irina Baeva usará dos vestidos de novia y reveló que tendrá una sola madrina

¿Prohibido hablar? Arremeten contra Irina Baeva por “regañar” a Gabriel Soto

Irina Baeva admite que quiere tener la nacionalidad mexicana