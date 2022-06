¿Prohibido hablar? Arremeten contra Irina Baeva por “regañar” a Gabriel Soto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las redes sociales se han vuelto tendencia para cualquier tema, y en esta ocasión no perdieron la oportunidad para hacer comentarios negativos sobre la actriz Irina Baeva porque la estarían acusando de presuntamente haber regañado a Gabriel Soto, hecho que se habría registrado supuestamente durante uno de los encuentros que tuvieron con diversos medios de comunicación.

Aparentemente habría sucedido en el aeropuerto cuando ellos estaban casi por montarse en el avión porque viajarían a Miami, Estados Unidos, fue en ese momento cuando los abordaron varios periodistas.

“De verdad, de la semana pasada que nos aquí, como cuatro veces en el aeropuerto, de verdad les juro que nada ha cambiado, ni el más mínimo detalle, no hemos avanzado en nada, las cosas siguen igual”, fue lo que manifestó sobre el tema de la ceremonia que harán por su boda.

Sin embargo, lo llamativo de todo este hecho fue completamente distinto porque Gabriel de manera amable con la prensa quiso darle una respuesta un poco más respetuosa. Por ello, respondió que: “Vamos a trabajar, vamos a un evento de Univisión”, al parecer a su prometida no le agradó que él diera pormenores de lo que irían a hacer en otro país.

Ella un poco enojada ante lo sucedido intervino y le dijo a actor de ‘Amor dividido’: “No digas. Todo quieren saber y tú todo cuentas”.

La reacción de la actriz ha sido muy criticada, y es que eso ha hecho que se generen diversos comentarios a través de las redes sociales donde la juzgan por tener ese tipo de comportamiento con la prensa cuando es una figura pública y ese tipo de situaciones aunque le incomoden suelen ser muy normales. View this post on Instagram A post shared by gabrielsoto (@gabrielsoto)

“Por Gabriel Soto te hiciste famosa”, “Qué mujer tan odiosa”, “Una cosas es ser ridícula y otra payasa”, “Que no se le olvide que gracias al público es lo que es”, fueron algunas de las expresiones que compartieron en el Instagram de Venga la Alegría. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

Recordemos que han sido una de las parejas que más controversias han causado no solo por la enemistad que existiría entre la rusa y Geraldine Bazán. También por todas las situaciones que los ha llevado a posponer la ceremonia en diversas ocasiones, no solo por la pandemia, ahora se une el hecho de la guerra que le tiene declarada Rusia a Ucrania.

Te puede interesar:

· Irina Baeva aclara los rumores sobre el nuevo proyecto de Gabriel Soto con Martha Julia

· Tras el reencuentro: El supuesto gran amor de la vida de Gabriel Soto ¿Irá a su boda?

· Gabriel Soto se reencontró con quien habría sido el amor de su vida e Irina Baeva no estaría muy contenta