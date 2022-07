Irina Baeva usará dos vestidos de novia y reveló que tendrá una sola madrina

La actriz Irina Baeva sostuvo un encuentro con los medios de comunicación donde volvió a ofrecer detalles de lo que será su matrimonio con el mexicano, Gabriel Soto. La pareja lleva más de dos años años intentando casarse pero diversos motivos lo han impedido.

Pese a la constante cancelación de la fecha para llevar la ceremonia entre Soto y Baeva los preparativos no los han suspendido, y es que la actriz de origen ruso sigue con una de las piezas claves y se trata de los vestidos que usará ese día tan especial.

“Fui a ver vestidos de novia, como saben, los estamos haciendo en Nueva York; entonces fui a una de las pruebas porque estamos haciendo algunos cambios para los vestidos”, agregó la rusa.

Espera que muchas mujeres se terminen identificando con ella tras considerar que uno de los momentos más especiales de ese día es cuando el futuro esposo la ve con el vestido de novia. Además de estar arreglada para esa ocasión tan especial que es compartida con los seres queridos.

“Creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas, seguramente, es el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve; el efecto sorpresa. Porque no se imagina (cómo estará el atuendo). No sé si (Gabriel) tiene alguna idea, no le he preguntado ‘oye, ¿Cómo crees que será mi vestido?'”, detalló.

Sin embargo, explicó que hasta el momento no le ha preguntado a su prometido si sabrá lo cómo será su vestimenta. Baeva manifestó que él solo sabe que tendrá dos vestidos.

“Como es el momento más bonito para mí no le he compartido nada, solo sabe que son dos y que son divinos, y que me encantaron”, dijo la actriz. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Otra de las piezas fundamentales que puede tener la novia para ese día son las damas de honor. Por ello, en la gran mayoría de los casos la futura esposa escoge a sus mejores amigas. No obstante, el caso de Irina es completamente diferente, pues ya comentó quién será la que ocupe ese lugar.

“Solo voy a tener una dama de honor porque, justamente, tengo muchas amigas a las que amo con todo mi corazón, y sería mi hermana. Yo fui la madrina de boda de mi hermana; entonces, la única persona sería mi hermana. Y ya le dije a mis amigas ‘para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor, va a ser mi hermana‘. Todas ellas lo entendieron perfectamente”, agregó.

