Inmigrante hispana fue acusada injustamente de un crimen; fue exonerada, pero ICE la arrestó y se niega a liberarla

Un juez de inmigración se pronunció por la liberación de una mexicana detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que no obstante ha decidido mantenerla detenida, informaron hoy los abogados de la inmigrante.

Sandra Castañeda fue detenida por el ICE el 27 de julio de 2021 después de que su condena por un asesinato fuera anulada por una corte de California tras pasar 19 años en la cárcel.

La mexicana fue acusada y condenada a 40 años de cárcel por manejar un automóvil desde donde se desató un tiroteo que dejó un muerto cuando ella llevaba a unos amigos a comprar comida.

Sus abogados lograron anular la dura sentencia tras demostrar que no estuvo involucrada en el tiroteo, no tocó un arma y no tenía idea de que uno de sus amigos iba a disparar.

Castañeda, que llegó a Estados Unidos como residente permanente cuando sólo era una niña, terminó en manos del ICE debido a la polémica colaboración del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) con la agencia federal.

La organización Asian Americans Advancing Justice ha tratado de liberar a la inmigrante, que se encuentra recluida en el Centro de Detención Stewart en Georgia, a donde fue trasladada desde California.

En un comunicado la organización informó este miércoles que un juez de inmigración falló en favor de la liberación de la inmigrante para que regrese a su hogar en Los Ángeles, al considerar que la agencia federal no tiene autoridad para mantenerla detenida o deportarla.

Pero el ICE ha decidido mantenerla detenida mientras apela la decisión.

Asian Americans Advancing Justice lanzó hoy una campaña para que la comunidad llame al abogado principal del ICE, Kerry Doyle, instándolo a abandonar los esfuerzos de apelación y acatar el fallo de la corte de inmigración.

Además se ha iniciado una recaudación de fondos para apoyar el regreso de Sandra a California.

La organización, que defiende a los inmigrantes, también pidió la liberación de Yeng Lee, un refugiado de la etnia Hmong que, asegura, ha estado injustamente encarcelado durante 23 años por un delito que no cometió.

