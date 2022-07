Las marcas salsa para pasta en EE.UU. que han registrado contenido de PFAS

La salsa para pasta empaquetada es un producto popular por su conveniencia, versatilidad, fácil y rápido uso. En algunas marcas populares en Estados Unidos se ha encontrado contenido en PFAS, sustancias que podrían tener efectos negativos en la salud.

La revista Sierra Club publicó en junio de este año que sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) están entrando en productos etiquetados como orgánicos.

Mamavation, una organización de vigilancia del consumidor encontró PFAS en las siguientes salsas para pastas:

365 Whole Foods, salsa orgánica para pasta con tomate y albahaca

Muir Glen, salsa para pasta con hierbas italianas orgánicas

Organicville, salsa para pasta con hierbas italianas

Trader Joe’s, marinara de tomate y albahaca orgánica

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) señala que las sustancias PFAS son sumamente persistentes en el medio ambiente y en el cuerpo humano; es decir que no se degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo.

La EPA también indica que hay evidencia de que la exposición a las PFAS puede causar efectos perjudiciales a la salud humana. Algunos científicos los llaman químicos para siempre.

Costumers Reports señala que, en las últimas décadas, la exposición a PFAS se ha relacionado con una lista cada vez mayor de problemas, incluida la supresión del sistema inmunitario, el bajo peso al nacer y el aumento del riesgo de algunos tipos de cáncer.

Los PFAS se encuentran en muchos tipos de envases de alimentos. “Whole Foods dijo que la compañía ´no hace declaraciones libres de PFAS, pero se ha esforzado por evitar que se agreguen PFAS intencionalmente en los envases’”, compartió Costumer Reports.

Salsa para pasta orgánica sin indicaciones de PFAS, según Mamavation

Salsa orgánica para pasta de tomate y albahaca de Amy

Salsa orgánica para pasta Great Value

Salsa de pasta marinara HEB Organics

Jovial 100% tomates triturados orgánicos dulces y puros de Italia

Salsa marinara orgánica Kirkland

Salsa orgánica de pasta rústica de tomate y albahaca Lucini

Salsa de tomate orgánica Mama Mia Natural Value

Salsa para pasta marinara orgánica sin azúcar añadida Newman’s Own

Salsa para pasta con Tomate y Albahaca Organico Bello

Salsa orgánica Otamota

Salsa orgánica de tomate para pasta Simply Nature

Salsa orgánica marinara clásica italiana de Wegman

Environmental Working Group (EWG) señala que los PFAS se encuentran en la sangre de personas de todo el mundo, incluido el 99 por ciento de los estadounidenses.

