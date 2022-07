Wanda Nara hace topless: se metió al mar con bikini y salió sin sostén

Wanda Nara, esposa del delantero del París Saint-Germain Mauro Icardi, se ha ido de vacaciones a las playas de Ibiza. Los paparazzi que siguen religiosamente a la pareja, captaron a la empresaria argentina haciendo topless, mientras disfrutaba de una soleada tarde en las aguas de la isla. Lo más chistoso es que Wanda entró al mar con bikini y salió sin sostén.

En estas vacaciones, por lo que pudieron observar los paparazzi, la argentina se encuentra acompañada por sus hijas y una amiga.

Sobre el topless, cuentan que éste no fue accidental. Cuentan que al parecer ella se sacó la pieza de arriba para dejar que su amigo le tomara algunas fotografías. Luego la modelo se volvió a colocar la parte superior del bikini para salir de la playa.

A Wanda Nara no le alcanzaron las manos para cubrirse los senos. / Foto de Grosby Group

Debemos decir que Wanta Nara es para muchos una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento argentino. Además de ser de las esposas más sexys y eróritcas del mundo del deporte de fútbol once.

Sobre su vida de pareja con Mauro Icardi se dice que éstos ya superaron la crisis de infidelidad. Pero nadie habla de la China Suárez en su presencia. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

