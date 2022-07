Cartero de USPS es llamado ‘héroe’ por salvar a una niña del interior de un auto; la madre estaba desmayada por ingerir fentanilo

Andrew Russell, un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos, USPS, es llamado “héroe” en redes sociales después de haber salvado a una niña de 6 años que se encontraba al interior de un auto caliente a la orilla de una carretera de Colorado.



De acuerdo con el empleado, mientras caminaba por su ruta habitual escuchó el grito de auxilio de una niña: “Me di cuenta de que el automóvil se detuvo al costado de la carretera”.



En entrevista para KDVR, el empleado indicó que la menor hizo todo para llamar su atención: “Hubo un ruido extraño, casi como si un motor estuviera acelerando y luego escuché la voz de la niña que sonaba bastante histérica. Entonces, en el momento en que escuché eso, inmediatamente corrí (hacía ella)”.



Russell no tuvo que hacer un esfuerzo doble para sacar a la menor del auto y una vez que la tuvo en sus brazos llamó al 911 para pedir ayuda para la madre que se encontraba inerte…



“Ella (la niña) estaba diciendo algo como ‘mi mamá esta muerta’. Su mamá no se movía. Entonces, por supuesto, la niña obviamente estaba estresada”, dijo.



El Departamento de Policía de Wheat Ridge señaló que la mamá de la menor de edad, Ashlee Figgers, de 25 años, había tomado una pastilla de fentanilo y después intentó conducir hasta la casa de un familiar, pero se desmayó en el camino.



“Mientras conducía se cansó y se detuvo a un lado de la carretera donde prácticamente se desmayó”, dijo Joanna Small.



El cartero indicó que su instinto de padre lo llevó hasta el lugar donde estaba la menor para salvaguardarla: “Tengo una niña, así que definitivamente tocó la fibra sensible de esa manera. Ella dijo gracias un par de veces y sí, significó mucho para mí que ella estuviera bien”.



La madre de la menor fue arrestada por conducir bajo la influencia de drogas, posesión de una sustancia controlada y abuso infantil.



“Esperamos que se mejore. Ella no es una causa perdida. A pesar de que está siendo acusada de abuso infantil, sabemos que ama a su hija. Tomó una decisión terrible que podría haber sido mucho peor para su hija. Hay ayuda para ella, hay recursos para ella, y esperamos que los aproveche. Ella puede cambiar su vida”, dijo Joanna Small.

