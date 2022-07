Familia pide a Plaza Sésamo que despida al personaje Rosita tras negar saludo a niñas afroamericanas

“Indignación”, es la frase que más se puede leer en redes sociales después de que se dio a conocer un video en el que se puede apreciar claramente como el personaje Rosita del parque de diversiones Plaza Sésamo en Philadelphia niega el saludo a dos niñas afroamericanas e inmediatamente “corre” a abrazar a una menor de piel blanca.



Tras el acto de discriminación, la familia de las menores de edad contrató los servicios del bufete de abogador de LaMarr quienes aseguraron que “todas las opciones están sobre la mesa” y dejaron en claro que “Lo último que queremos hacer es presentar una demanda. No se trata de dinero, pero deben asumir la responsabilidad y asegurarse de que estas niñas reciban la atención adecuada que merecen”.

El abogado litigante de la familia Brown con sede en Houston B’lvory LaMarr señaló que: “Lo sucedido en Plaza Sésamo el sábado pasado y los meses y años anteriores es absolutamente repugnante e inaceptable”.



Y agregó que la petición de las victimas es clara, desean que la empleada detrás del personaje de Rosita sea despedida, además de que la marca se encargue de los gastos de salud y salud mental de las dos niñas después de incidente, así como una disculpa genuina y auténtica que merecen.



Hasta ahora el parque de diversiones Plaza Sésamo no se ha manifestado al respecto, pero días atrás a través de un comunicado dijo que: “Rosita no ignoró intencionalmente a las chicas y está devastada por el malentendido”.



“Rechazamos cualquier noción de que las acciones del artista el pasado sábado fueron algo menos que intencionales. Sé que nuestras chicas negras son mágicas, pero no sabía que eran invisibles. Estamos cansados de sus excusas, estamos cansados de las justificaciones”, dijo LaMarr el miércoles en respuesta a las declaraciones de Plaza Sésamo. Y agregó: “No toleraremos el racismo en este país. Definitivamente no lo toleraremos en nuestros parques temáticos dirigidos a nuestros niños”.



La madre de una de las menores ignoradas y también tía de la otra niña que se ve en el video dijo que no sintió sinceras las disculpas del parque de diversiones: “Mi sobrina, mi hija y yo hemos sufrido un comportamiento discriminatorio que no debería tener que soportar en estos días y tiempos”. pic.twitter.com/bUI8kEoMAu— Sesame Place Philadelphia (@SesamePlace) July 18, 2022

