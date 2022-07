Rihanna sigue ampliando su imperio ‘Fenty’: ahora venderá productos para el cabello

El imperio Fenty sigue extendiéndose para tratar de conquistar nuevos territorios. La empresa fundada y dirigida por la cantante Rihanna, quien se convirtió este año en la multimillonaria más joven de Estados Unidos, según Forbes, gracias a su exitosa aventura corporativa, lanzará muy pronto una nueva línea de productos para el cabello bajo la marca ‘Fenty Hair’.

Según la revista Billboard, que habría confirmado la noticia a través del propio representante de la diva, la estrella de la música todavía no se atreve a comercializar champús, mascarillas y demás artículos que se apliquen directamente sobre el cuero cabelludo. Su enfoque está dirigido a la creación de originales peinados, por lo que venderá accesorios tales como diademas, horquillas y otros complementos.

La artista no se ha pronunciado todavía sobre el aún hipotético nacimiento de ‘Fenty Hair’, centrada como está en sus actuales negocios y, sobre todo, en los entresijos de su primera experiencia en la maternidad.

La cantante dio la bienvenida a su primogénito, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky, el pasado mes de mayo. Desde entonces, sus apariciones mediáticas se pueden contar con los dedos de la mano.

La última de ellas se produjo, sin embargo, hace solo unos días. La artista y su novio hicieron acto de presencia en el festival londinense Wireless, en el que curiosamente actuaba su ex, Chris Brown, y poco después se pudo ver a los dos enamorados visitando una peluquería de la capital británica. Al parecer, su retoño no se encontraba con ellos debido a que todavía es muy joven para viajar en avión. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Sigue leyendo: Rihanna es oficialmente la multimillonaria más joven de EE.UU.

– En ajustados leggins, Rihanna reaparece por primera vez tras convertirse en mamá

– Chris Brown felicita a su ex Rihanna por el nacimiento de su bebé

– Chris Brown es acusado de robo por supuestamente cobrar y no presentarse a un evento benéfico